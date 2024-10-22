Жительниц Крыма приглашают на кастинг 6-го международного онлайн-конкурса красоты «Улыбка Вселенная 2025»

Последний раз конкурс проводился в 2021 году, тогда победительницей стала юрисконсульт из Ноябрьска (ЯНАО) Мария Денисова, получившая титул «Улыбка Вселенная 2021», которая вошла в состав жюри конкурса «Улыбка Вселенная 2025» вместе с «Улыбкой Вселенной 2018» Ольгой Половковой из Севастополя.

Согласно обновленным правилам, в новом конкурсе могут принимать участие девушки и женщины старше 18 лет из разных стран мира. Верхняя граница возраста на регламентируется. Также не имеет значения семейный статус участниц и наличие детей.

Миссия конкурса — укрепление дружбы между разными народами нашей планеты. Конкурс проводится с целью пропаганды моды на улыбку и доброту.

Ознакомиться с правилами участия и заполнить заявку можно на официальном сайте проекта https://www.smileuniverse.art/ru/

Согласно правилам, в полуфинал отбирается сначала не более 30 участниц, затем по результатам интернет-голосования выбираются 10 финалисток, которые должны записать на 2-3 мин видео о важности улыбок в современном мире. Финалисток выбирают члены жюри из России, Франции, Великобритании и Таджикистана.

Победительница получает титул «Улыбка Вселенная 2025», возможность войти в состав жюри следующего проекта, а также имеет возможность принять участие в съемках международных кинопроектов.

Источник: пресс-служба международного онлайн-конкурса красоты «Улыбка Вселенная 2025»