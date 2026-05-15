Главная | Происшествия | Суды Крыма
Жительница Джанкойского района пойдёт принудительно трудиться — осудили за неуплату алиментов

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 13:38 15.05.2026

 Жительницу Джанкойского района в шестой раз привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Женщина с 2011 года уклоняется от исполнения решения суда по выплате средств на содержание своей дочери. За 15 лет общая сумма задолженности составила 2,2 млн.

Ранее она уже 5 раз осуждалась судом за неуплату средств на содержание ребенка по ч. 1 ст. 157 УК РФ к различным видам наказания, однако, после их отбытия должница не предпринимала никаких мер по выплате текущих алиментов и образовавшейся задолженности.  

В судебном заседании подсудимая вину свою признала полностью, пояснила, что зарабатывает недостаточно средств, которые тратит на себя, поэтому алименты ребенку не выплачивает, — озвучили детали дела в пресс-службе суда. 

Суд квалифицировал действия 50-летней нерадивой матери по ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание ребенка) и назначил наказание в виде одиннадцати месяцев принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Данный вид наказания позволит удерживать из ее заработной платы алименты в пользу несовершеннолетней дочери.

Приговор суда не вступил в законную силу.

