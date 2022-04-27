Жительница Сакского района подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка

Следственным отделом по городу Саки Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Сакского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

По данным следствия, в марте 2022 года местная жительница родила ребенка, после чего задушила его. С целью сокрытия следов преступления поместила тело младенца в несколько полиэтиленовых пакетов и выбросила в выгребную яму общественного туалета, — сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемая дает признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.