Жительница Симферопольского района организовала ячейку экстремистской организации. Следователи пресекли её работу

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жительницы села Партизанское Симферопольского района. Она обвиняется в создании местной ячейки организации, которая признана на территории Российской Федерации экстремистской (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).
Верховным судом Российской Федерации религиозная группа признана экстремистской организацией, в виду чего ее деятельность была запрещена. Несмотря на это жительница села Партизанское продолжила пропагандистскую деятельность, организовав в феврале 2020 года местную ячейку секты. Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что женщина проводила собрания, на которых адепты обожествляли основателя религиозной движения, изучали экстремистскую литературу. Деятельность ячейки была пресечена следственными органами СК России во взаимодействии с УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
По месту жительства обвиняемой и в иных помещениях проведены обыски, изъяты предметы и литература, представляющие интерес для органов следствия, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Устанавливается круг фигурантов, причастных к деятельности ячейки запрещенной религиозной организации.
источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
