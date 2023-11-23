Жителя Сакского района приговорили к 6 годам лишения свободы за попытку поработать закладчиком наркотических средств

Феодосийским городским судом Республики Крым вынесен приговор жителю Сакского района Республики Крым за совершение покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Как установлено судом, в июле 2023г., подсудимый в г.Симферополь Республики Крым, используя свой мобильный телефон, посредством переписки в глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» зарегистрировался на интернет-платформе «BlackSprut» после чего, оплатил вступительный взнос в размере 25000 рублей, которые перевел с неустановленной следствием банковской карты на неустановленный расчетный счет, за возможность работы курьером, в обязанности которого входило размещение «закладок» с наркотическими средствами в тайники, их фотографирование с присвоением географических координат и передача данных фотографий куратору для их дальнейшего незаконного сбыта, за что он должен был получать оплату в размере 1000 рублей за одну «закладку», — отмечают в пресс-службе суда.

После проведения оплаты, следуя полученным от неустановленного следствием лица инструкциям, подсудимый, установил на свой мобильный телефон мессенджер «Monal». Через указанный мессенджер, связался с неустановленным следствием лицом с которым вступил в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») группой лиц по предварительному сговору в крупоном размере.

После этого, в августе 2023г., подсудимый получил от вышеуказанного неустановленного лица информацию о месте хранения вещества общей массой не менее 79,10г, содержащего в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), в районе с.Пионерское городского округа Феодосия Республики Крым. После чего подсудимый проследовал по указанным координатам, и в указанном месте извлек данное вещество, находящееся в упакованном виде в полимерном пакете. Указанный сверток подсудимый забрал и хранил при себе, чтобы, по указанию вышеуказанного неустановленного лица, поместить их в тайники в виде закладок на территории г.Феодосии с целью дальнейшего сбыта. Однако, в районе полигона ТБО г.Феодосии возле поворота на с.Пионерское городского округа Феодосия Республики Крым молодой человек был задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении административного правонарушения в ходе проведения личного досмотра у него был изъят указанный сверток.

В судебном заседании подсудимый свою вину в содеянном признал.

При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих.

С учетом обстоятельств дела судом назначено молодому человеку наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.