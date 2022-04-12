Жителя Севастополя, возненавидевшего букву Z, накажут, чтоб другим неповадно было

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Севастополя, обвиняемого в причинении побоев пенсионеру из-за нанесенной на его автомобиле буквы Z.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Нахимовского района города Севастополя, обвиняемого в причинении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, совершенных по мотивам политической ненависти и вражды (ст. 116 УК РФ), — сообщили в Следственном комитете.

Напомним обстоятельства совершения преступления. Вечером 8 марта местный житель у продуктового магазина по улице Димитрова увидел припаркованный автомобиль «Сhrysler Voyager», на заднем стекле которого был символ «Z» в виде наклейки. Нетрезвый мужчина зашел в магазин, отыскал владельца транспортного средства, которым оказался 69-летний пенсионер, и нанес ему удар ладонью по лицу, а после толкнул пожилого человека.

Необходимо отметить, что как только сообщение о совершении преступления появилось в социальных сетях, руководителем Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Тереньтевым было дано поручение незамедлительно подключиться к установлению обстоятельств и в связи с особым резонансом принять уголовное дело, возбужденное УМВД России по городу Севастополю, к производству территориальным подразделением СК России, — подчеркнули в Следкоме.

Преступление было раскрыто оперативными сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю и Службы в городе Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В ходе расследования уголовного дела проведены все необходимые следственные действия и экспертизы, по результатам которых установлена вменяемость гражданина в момент совершения преступных действий. Свою вину обвиняемый признал в полном объеме, в совершенном преступлении раскаялся, возместив моральный ущерб потерпевшей стороне на сумму в 140 тысяч рублей, — пояснили следователи.

Но компенсация ущерба не спасет «Z-ненавистника» от суда. Расследование уголовного дела завершено. С подписанным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Спектр наказания по ст. 116 УК РФ широк. Это: обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. В любом случае наказание будет показательным, чтобы приструнить подобные настроения. А еще посмотрите и послушайте, какой тихий и вежливый сейчас будущий подсудимый.

А вот каким бодрым и лихим был в момент совершения преступления.

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