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Жителя Симферопольского района будут судить за покушение на убийство односельчанина

Жителя Симферопольского района будут судить за покушение на убийство односельчанина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:17 09.04.2024

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Симферопольского района. Он обвиняется в покушении на убийство знакомого, незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов к оружию (ч.3 ст.30 ч.1 ст.105, ч.1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223 УК РФ).

Следственным отделом по Симферопольскому району установлено, что ранее судимый житель села Партизанское, у которого случился бытовой конфликт с соседом на почве повреждения автомобиля, решил отомстить ему. Злоумышленник откопал у себя во дворе спрятанное охотничье ружье и в ночь на 29 января текущего года стал поджидать обидчика. Дождавшись хозяина у порога, сосед сделал несколько выстрелов через входную дверь и еще несколько — еще в доме. Однако вынужден был покинуть место преступления, поскольку на выстрелы вышли члены семьи пострадавшего.

С огнестрельными ранениями потерпевшего доставили в больницу, где оказали экстренную медпомощь. Следователями совместно с сотрудниками полиции в ходе обыска в жилище фигуранта были изъяты порох, а также самодельно изготовленные патроны, — сообщили в Следкоме.

Жителя Симферопольского района будут судить за покушение на убийство односельчанина

Обвиняемый был оперативно задержан и заключен под стражу. Свою вину он признал. Выполнены все необходимые следственные действия, проведены экспертизы. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

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Жителя Симферопольского района будут судить за покушение на убийство односельчанина

Фото: Следком.

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