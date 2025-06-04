Жителям Крыма предлагают поделиться мнением о демографии в стране и поддержке многодетных семей

Народный фронт по указанию главы государства контролирует исполнение поручений Президента России, касающихся вопросов социальной поддержки многодетных семей и повышения рождаемости. Доклады готовятся каждый квартал. Жителей Крыма призывают присоединиться ко всероссийскому опросу, результаты которого лягут в доклад Президенту.

По стране уже выявлены серьёзные сложности в обеспечении доступности и качества групп продлённого дня в школах, сохраняется дискриминация в отношении семей с детьми при поездках в такси, требуется наладить взаимодействие между субъектами федерации в предоставлении льгот многодетным семьям.

На наш взгляд материальные меры поддержки остаются ключевыми в вопросах демографии, однако не единственными. Чтоб повысить рождаемость нужно сделать так, чтобы образ многодетной семьи сопровождал нас везде, стал частью культурной среды – в школах и образовании, по телевизору, в интернете, и в СМИ. Если семьи будут чувствовать, что они везде окружены заботой и вниманием, то шансов на то, что это семья примет решение о рождении последующих детей, естественно, гораздо больше, – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Темы, которые волнуют россиян, доступность путешествий, отдыха и досуга с детьми. Их поддерживают и многодетные семья в Крыму.

У нас четверо детей, все очень дружные, каждый занимается своим любимым видом спорта — это футбол, хоккей, тайский бокс. Со всеми финансами трудностями в продвижении и помощи детям привыкли полагаться только на себя. Каждые выходные стараемся выезжать на море, парки, детские площадки в Крыму! Крым преобразился и нам крымским семьям интересно побывать в новых местах Крыма. Единственное, что разочаровывает большие семьи, как нашу это оплата посещения самых известных мест и парков, где цена за вход нашей семьи 10000 руб. Очень любим наш регион и хотелось бы как можно больше и чаще показывать все это детям, дополнительная поддержка при посещении самых знаменитых, пусть и частных, объектов была бы очень к месту, — делится многодетная мама из Симферополя Анастасия Орлова.

Присоединиться к опросу можно по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/family_children_future

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 9