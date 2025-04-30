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Новости Республики

Жителю Нижнегорского района озвучили приговор за смертельное ДТП, в котором погибли четверо подростков

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 13:05 30.04.2025

Нижнегорским районным судом Республики Крым вынесен приговор в отношении 28 летнего жителя Крыма за ДТП, в котором погибло четверо подростков.

Как следует из материалов уголовного дела, смертельная авария произошла 27 октября прошлого года, примерно в 23 часа водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь со скоростью 161 км/ч, столкнулся с двумя питбайками и квадроциклом на участке дороги между селами Заречье и Косточковка Нижнегорского района. В результате трое подростков погибли на месте, еще один скончался в больнице. В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, — озвучили детали дела в пресс-службе суда. 

Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264 ч. 5 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 7 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

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Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.

источник: пресс-служба Нижнегорского районного суда Республики Крым 

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