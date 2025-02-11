Жителю Севастополя придётся выплатить штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых Сил России

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из Управления ФСБ России по Южному военному округу была выявлена публикация в одном из чатов, содержание которой дискредитировало Вооруженные Силы РФ и подрывало авторитет органов государственной власти.
В результате проведённых мероприятий оперативники установили личность автора поста. Им оказался 43-летний работник одной из городских строительных организаций. Правонарушитель задержан при поддержке ОМОН «Беркут-С» Управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю.
В отношении задержанного полицейскими составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.
По решению суда Ленинского районного суда мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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