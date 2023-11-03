Живопись и археологию объединили на новой выставке в Херсонесе Таврическом

О легендарном сыне Зевса сквозь призму истории и искусства рассказали в музее-заповеднике в преддверии Дня народного единства. На открытии выставки «Герои Херсонеса. Геракл» можно было узнать об известном герое мифов и легенд, увидеть его образы, воплощенные в рельефах, скульптурах и монетах, а также познакомиться с современной трактовкой этого персонажа крымскими и севастопольскими художниками.

Я рада приветствовать вас на открытии междисциплинарной выставки, посвященной одному из популярнейших культов Древней Греции – культу Геракла, который почитался во многих городах Эллады и в Херсонесе. Еще при подготовке экспозиции у меня появились ассоциации с современными героями, на которых мы равняемся, как когда-то греки на Геракла – защитника и воина. Благодарю сотрудников Херсонеса Таврического и мастеров кисти, благодаря тесному сотрудничеству которых выставка получилась такой яркой, интересной и необычной, – цитирует пресс-служба «Херсонеса Таврического» директора музея-заповедника Е. А. Морозову.

На открытии выставки побывали десятки гостей. Художники, поэты и историки города-героя первыми оценили новую временную экспозицию. Археологический материал в ней был дополнен произведениями искусства, что позволило каждому посмотреть на Геракла не только глазами эллинов, но и наших современников, среди которых известные мастера кисти.

Н. Л. Демиденко ‒ куратор выставки и главный хранитель музея-заповедника ‒ провела для гостей ознакомительную экскурсию по новой экспозиции. Она рассказала, что греки почитали Геракла и как бога, и как героя. Его потомками считались цари Спарты, Македонии, эллинистического Египта, представители многих аристократических семей античного мира. В Херсонес культ Геракла был перенесен из метрополии – Гераклеи Понтийской, названной в честь этого героя.

По словам Натальи Демиденко, в древнем городе в IV–III вв. до н. э. Геракл почитался как Защитник, Спаситель и Хранитель границ. Об этом свидетельствует и появление в Херсонесе клейм с изображением одного из атрибутов героя – палицы. Образы Геракла воплощались в мраморе, известняке, глине и монетах. На выставке представлено около 50 музейных предметов, рассказывающих о том, каким его видели жители полиса.