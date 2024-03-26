ЖКХ Керчи – планов громадье: запланирован ремонт 24 кровель и 10 фасадов многоквартных домов

А также замена 127 лифтов.

В Керчи ведутся работы по капитальному ремонту кровель и фасадов многоквартирных домов. Как сообщили в министерстве ЖКХ РК, работы выполняются в рамках Региональной программы капремонта. В этом году предусмотрено капитальное обновление 24 кровель и 10 фасадов в МКД города. Работы будут выполнены за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах и за средства федерального и республиканского бюджетов.

В настоящее время в части кровельных работ специалисты подрядной организации выполняют замену покрытия крыш, стропильной системы, а также ремонт вентиляционных шахт и дымовых труб. В рамках обновления фасадов рабочие проводят очистку и огрунтовку элементов и плоскостей фасадов, осуществляют монтаж утеплителя (минераловатных плит), оштукатуривание и окраску, — рассказали в министерстве ЖКХ РК.

Кроме этого, в Керчи до конца текущего года планируется заменить 127 лифтов.