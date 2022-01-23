Зима в Крыму: из снежных заносов спасатели эвакуировали более трёх десятков автомобилей

Зима в Крыму добавляет работы спасателям каждый день. Накануне вечером — в 17-45 — поступило сообщение от дежурного МКУ «ЕДДС г. Судака» о том, что в связи с ухудшением погодных условий, выпадением обильного снега и понижения температуры, на автодороге Судак — Новый Свет, автомобили застряли в снежном заносе, движение автотранспортных средств остановлено.

По прибытии на горную автодорогу Судак-Новый Свет, было обнаружено скопление автомобилей с общим количеством находящихся в них 40 взрослых человек и 10 детей. С использованием автомобиля повышенной проходимости и такелажного оборудования спасатели эвакуировали из снежных заносов более 30 легковых автомобилей. Впоследствии, обеспечили безопасность движения до подхода коммунальной спецтехники и обработки дорожного полотна песчано-соляной смесью, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Кроме этого, в 18-20 поступило сообщение от жителя гБелогорска о том, что на плато Караби Яйла, в условиях снегопада на крутом подъёме он застрял на автомобиле Тойота. В автомобиле находились трое несовершеннолетних детей.

К месту происшествия была направлена дежурная смена Белогорского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». По прибытии было установлено, что автомобиль Тойота извлечь из снежного заноса не представляется возможным из-за плохих погодных условий. Все граждане, находившиеся в автомобиле, были эвакуированы с плато Караби-Яйла на технике повышенной проходимости и доставлены в г. Белогорск. В медицинской помощи никто не нуждался, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Кроме того, в 23:10, в с. Заречное Симферопольского района сотрудниками Симферопольского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» была оказана помощь в эвакуации автомобиля скорой помощи, направляющейся к пациенту.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

исключить выход в горно-лесную местность;

воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;

не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;

водителям транспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;

Пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги;

Выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигайтесь осторожно, не торопясь, учитывая неровности поверхности.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» или «101».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

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