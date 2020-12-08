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Зима зимой, а инспекторы МЧС в Севастополе продолжают рейды, направленные на недопущение пожаров в лесах

Зима зимой, а инспекторы МЧС в Севастополе продолжают рейды, направленные на недопущение пожаров в лесах

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:41 08.12.2020

Инспекторы МЧС России в Севастополе отмечают: пожароопасный сезон завершён, «горячая пора» позади – однако в регионе, несмотря на похолодание, погода остаётся по-прежнему достаточно сухой.

Это значит, что полностью исключить вероятность возникновения пожаров на природных территориях всё-таки нельзя. Именно поэтому сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю не прекращают профилактическую работу с жителями и гостями региона, посещающими леса, — подчёркивают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Так, очередные рейдовые мероприятия прошли в лесном массиве в районе Сапун-Горы, куда в эту пору многие отправляются для сбора грибов или просто на прогулку. Инспекторы надзорного органа чрезвычайного ведомства оценили, не пренебрегают ли граждане мерами пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать, находясь в зелёной зоне. Нарушений не было обнаружено. Сотрудники МЧС провели профилактические беседы с людьми. Им озвучили правила поведения в горнолесной местности и вручили тематические информационные листовки.

Зима зимой, а инспекторы МЧС в Севастополе продолжают рейды, направленные на недопущение пожаров в лесах Зима зимой, а инспекторы МЧС в Севастополе продолжают рейды, направленные на недопущение пожаров в лесах Зима зимой, а инспекторы МЧС в Севастополе продолжают рейды, направленные на недопущение пожаров в лесах

Также приверженцам «тихой охоты» напомнили, как важна бдительность и осторожность при сборе грибов.

МЧС России призывает граждан:

  • Соблюдайте правила пожарной безопасности!
  • Берегите природные богатства региона, будьте бдительны и осторожны при обращении с огнём!
  • Если вы стали очевидцем пожара, незамедлительно звоните по номеру «101»!

Зима зимой, а инспекторы МЧС в Севастополе продолжают рейды, направленные на недопущение пожаров в лесах

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