Зимний отдых на Ай-Петри чреват травмами. «КРЫМ-СПАС» знает не понаслышке  

В минувшие выходные «КРЫМ-СПАС» дважды оказали помощь пострадавшим туристам на плато Ай-Петри.

12 марта, в 12:30, в «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение от жительницы Симферопольского района о том, что во время катания на лыжах на плато Ай-Петри, она упала и повредила ногу, самостоятельно к личному автотранспорту добраться не может. Требуется помощь спасателей.

Спасатели оказали пострадавшей первую помощь: на поврежденную конечность наложили шину Крамера, после чего на специальных носилках она была транспортирована к личному автомобилю и передана родственникам для дальнейшей отправки в медицинское учреждение.

13 марта, в в 19:15 поступило сообщение о том, что на плато Ай-Петри, во время прогулки мужчина из-за глубокого снега выбился из сил, дальше продолжать движение не может, требуется помощь спасателей.

Сотрудники чрезвычайного ведомства, посредством мобильной связи оперативно определили местоположение пострадавшего. Прибыв в п. Охотничий, спасатели на двух снегоходах отправились к пострадавшему. В результате, мужчина, житель Севастополя был обнаружен в районе горы Ат-Баш. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» эвакуировали жителя города Севастополь в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался. Также, с мужчиной была проведена профилактическая беседа по правилам безопасности в горно-лестной местности, — рассказали в МЧС РК.

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым напоминает:

— Собираясь на природу, обязательно возьмите с собой карту, компас, средства связи.

— Сообщите о своем маршруте родственникам и знакомым! У каждого члена группы должны быть с собой спички в непромокаемой упаковке, зажигалка, нож, минимальный набор продуктов и заряженный мобильный телефон.

— Перед тем как отправиться в поход убедитесь, что хорошо изучили маршрут и знакомы с тропами, по которым будет проходить ваш маршрут. Поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды.

— Не занимайтесь зимними видами спорта в одиночку. Рядом должны находиться люди, которые при необходимости окажут помощь.

— Перед началом эксплуатации спортивного инвентаря убедитесь в его исправности.

— Старайтесь пользоваться только специально оборудованными местами для занятий экстремальным спортом.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112».

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!