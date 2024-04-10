Знайте сами и бабушкам своим расскажите: за вьюнок на даче теперь штрафуют. Выращивать этот цветок — преступление

В 2024 году, напоминает Сравни.ру, появились новые штрафы и законы‚ которые касаются обладателей дач. Рассказываем‚ чего не стоит выращивать на участке и как правильно распоряжаться загородной недвижимостью.

1. Штраф за ипомею трёхцветную (вьюнок)

Этот новый штраф ввели в феврале 2024 года. Ипомею включили в список растений, которые содержат психотропные вещества или их прекурсоры (вещества, которые нужны для изготовления запрещённых веществ). Поэтому наказание за её выращивание очень суровое:

если на участке обнаружат до 10 цветов ипомеи — штраф до 300 тысяч ₽ или суммы зарплаты владельца участка за два года;

если выращивают 10 и более цветов — штраф сменяется на реальное лишение свободы сроком до двух лет;

выращивание 100 и более цветов считается особо крупным размером — это преступление, за которое полагается до восьми лет лишения свободы.

Также на дачных участках запрещено выращивать ромашку, мяту, одуванчик лекарственный и все разновидности амброзии, так как это сильные аллергены. За выращивание этих растений физическим лицам полагается штраф в размере 300–500 ₽. Однако важно понимать, что, в отличие от ипомеи, дело здесь не идёт о нескольких цветах. Если на огороде обнаружится пара сорняков в виде этих растений, штрафовать не будут. Штрафы положены в случае их масштабной высадки. Или если их прополкой так давно не занимались, что ими зарос весь огород.

2. Штраф за неправильное хранение удобрений

Неправильное хранение минеральных удобрений на участке могут трактовать как причинение вреда окружающей среде. А несоблюдение требований в области охраны окружающей среды регулируется статьёй 8.2 Кодекса об административных нарушениях РФ. Штраф для физлиц составляет 2000–3000 ₽.

Удобрения могут нанести вред окружающей среде, если они попадут в воздух, почву или водоём. Чтобы этого не произошло, неорганические удобрения нужно хранить только в закрытом помещении, как указано в инструкции. А органические удобрения (например, навоз или перегной) можно хранить на улице, но обязательно в изолированной от другой почвы водоотталкивающими материалами яме. И накрытыми сверху.

3. Новые правила подачи данных для расчёта земельного налога

С 1 января 2024 года при подаче уведомления для расчёта земельного налога в налоговую службу нужно указывать площадь всех построек на участке и их кадастровый или инвентарный номер. Учитываются и жилые, и нежилые постройки.

А также если дачный домик был разрушен пожаром или другим стихийным бедствием, с 2024 года его владельцу не придётся подавать об этом сведения в налоговую службу. Информация об этом придёт в ФНС автоматически, и налог на имущество перестанут начислять.

4. Регистрация сведений о земельных участках на границах населённых пунктов

Дачный участок определяется кадастровыми границами. С февраля 2024 года вступили в силу изменения в градостроительный кодекс РФ. Согласно этим поправкам, Росреестр может вносить в ЕГРН сведения о земельных участках, когда их границы пересекаются с границами населённого пункта. Теперь пересечение между собой границ земельных участков не будет препятствием для установления границ населённых пунктов, территориальных зон и внесения сведений о них в ЕГРН.

Вот ещё штрафы для дачников, которые продолжают действовать и в этом году. Кратко их перечислим:

за нарушение правил противопожарной безопасности на дачном участке положен штраф в 2000–3000 ₽ и в 5000 ₽ плюс сумма ущерба, если что-то загорелось, согласно статье 20.4 КоАП;

за свалку мусора на участке — штраф в 1000–2000 ₽, согласно статье 8.2 КоАП;

за использование участка не по целевому назначению — 10–20 тысяч ₽, согласно статье 8.8 КоАП;

за произрастание на участке борщевика — штраф минимум в 500 ₽, а в Московской области — 5000 ₽, согласно статье 8.8 КоАП;

за мойку машины на участке — 3–5 тысяч ₽, согласно региональному законодательству.

источник: Сравни.ру