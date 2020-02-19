«Золото» и «бронза» — борцы из Бахчисарайского района отличились на соревнованиях в Краснодаре

Борцы из Куйбышево Бахчисарайского района отличились на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти заслуженного тренера РСФСР В. И. Лещенко. Турнир прошел 14-16 февраля в Краснодаре в физкультурно-оздоровительном комплексе «Знаменский».
Фикрет Сеттаров стал победителем соревнований в весовой категории до 80 кг, а Омар Асанов – бронзовым призером в весе до 71 кг. Оба спортсмена тренируются под руководством Ленура Мамедова. Всего в турнире приняли участие почти 180 борцов из Краснодарского края, Крыма, Северной Осетии, Ростовской области и ряда других регионов страны. Были разыграны 12 комплектов наград, — сообщает «Крымский спорт».