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"Золото" и "бронза" - борцы из Бахчисарайского района отличились на соревнованиях в Краснодаре
иллюстрация: Федерация спортивной борьбы Республики Крым

«Золото» и «бронза» — борцы из Бахчисарайского района отличились на соревнованиях в Краснодаре

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:49 19.02.2020

Борцы из Куйбышево Бахчисарайского района отличились на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти заслуженного тренера РСФСР В. И. Лещенко. Турнир прошел 14-16 февраля в Краснодаре в физкультурно-оздоровительном комплексе «Знаменский».

Фикрет Сеттаров стал победителем соревнований в весовой категории до 80 кг, а Омар Асанов – бронзовым призером в весе до 71 кг. Оба спортсмена тренируются под руководством Ленура Мамедова. Всего в турнире приняли участие почти 180 борцов из Краснодарского края, Крыма, Северной Осетии, Ростовской области и ряда других регионов страны. Были разыграны 12 комплектов наград, — сообщает «Крымский спорт».

 

"Золото" и "бронза" - борцы из Бахчисарайского района отличились на соревнованиях в Краснодаре

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