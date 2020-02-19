«Золото» и «бронза» — борцы из Бахчисарайского района отличились на соревнованиях в Краснодаре

Борцы из Куйбышево Бахчисарайского района отличились на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти заслуженного тренера РСФСР В. И. Лещенко. Турнир прошел 14-16 февраля в Краснодаре в физкультурно-оздоровительном комплексе «Знаменский».