Золото как «тихая гавань»: почему россияне всё чаще выбирают драгметаллы вместо рубля и депозитов

Цены на золото в России бьют исторические рекорды, а спрос на физический металл растёт на фоне экономической неопределённости. Эксперты объясняют, почему граждане всё чаще превращают сбережения в слитки и как делать это с умом.

Золото дорожает: новый рекорд за рекордом

Весной 2024 года цена на золото в России впервые в истории превысила отметку 10 000 рублей за грамм. По данным Центробанка и Московской биржи, с начала года стоимость драгоценного металла выросла почти на 25%, а за последние два года — более чем на 70%. Этот рост значительно опережает инфляцию ( и доходность большинства банковских вкладов.

При этом интерес к золоту проявляют не только профессиональные инвесторы, но и обычные граждане. Особенно активно металл приобретают в регионах — от Урала до Дальнего Востока, где доверие к традиционным финансовым инструментам остаётся низким.

Почему золото? От «цифрового холода» к материальной уверенности

Эксперты называют сразу несколько причин, по которым золото становится всё более популярным инструментом сбережения в России.

Во-первых, это нестабильность финансовой системы. Санкционное давление, волатильность курса рубля и ограничения на международные переводы заставляют людей искать альтернативы. В отличие от цифровых активов или даже банковских счетов, золото — это материальный актив, не зависящий от инфраструктуры, интернета или решений регуляторов.

Во-вторых, золото традиционно воспринимается в российском обществе как надёжный «страховочный» актив. Особенно в периоды кризисов — будь то геополитическая напряжённость, пандемия или экономические потрясения — граждане инстинктивно обращаются к драгоценным металлам. Это явление подтверждается и статистикой: пик продаж золота приходится именно на моменты обострения внешнеполитической обстановки.

В-третьих, рост цен на золото на мировом рынке (в долларовом выражении) и ослабление рубля создают двойной эффект удорожания для российских покупателей. Это стимулирует спрос: люди стремятся «войти в рынок», пока цена не выросла ещё больше.

Наконец, психологический фактор играет не меньшую роль. В эпоху искусственного интеллекта, кибератак и цифрового мошенничества всё больше людей хотят владеть чем-то осязаемым, вечным и неуязвимым. Золотой слиток в сейфе — это не просто инвестиция, а символ стабильности в нестабильном мире.

Физическое золото: не всё так просто, как кажется

Однако эксперты предупреждают: покупка физического золота — не всегда выгодная и безопасная стратегия. Многие граждане, воодушевлённые ростом цен, приобретают слитки в банках, забирают их домой и сталкиваются с неприятным сюрпризом при попытке продать металл обратно.

Как рассказал нашему корреспонденту советник председателя правления банка «ЦентроКредит» Антон Басов — https://www.ccb.ru/, один из ключевых рисков связан с дисконтом при обратной продаже:

Если вы забрали золото из банка и хранили его дома или в ячейке, банк, конечно, выкупит его обратно. Но будьте готовы к дисконту — он может быть весьма ощутимым, даже если вы вернёте слиток в тот же банк, где его купили. Это связано с тем, что банк не может допустить даже минимального риска продажи слитка ненадлежащего качества. Единственный способ гарантировать чистоту металла — отправить его на переаффинаж (переплавку), а это затратный процесс. Если вы отнесёте слиток в другой банк, дисконт будет ещё выше.

Таким образом, разница между ценой покупки и ценой обратного выкупа может достигать 5-10%, а в отдельных случаях — и больше. Это сводит на нет часть дохода от роста стоимости золота и делает операцию экономически невыгодной.

Ответственное хранение: компромисс между безопасностью и ликвидностью

Чтобы избежать потерь при продаже и сохранить ликвидность актива, специалисты рекомендуют использовать счёт ответственного хранения.

Оптимальное решение — купить слиток золота и положить его на счёт ответственного хранения, — отмечает Антон Басов.

Что это такое? Счёт ответственного хранения — это внебалансовый счёт, на котором банк учитывает металл, принадлежащий клиенту. При этом сам слиток физически находится в банковском хранилище, но не числится на балансе банка. Это принципиально важно: даже в случае отзыва лицензии у банка такие активы не подлежат блокировке и остаются в собственности клиента.

Ваши активы защищены на 100%. Вы в любой момент можете забрать слиток или продать его прямо со счёта с минимальным дисконтом. Плата за такое хранение сопоставима со стоимостью аренды банковской ячейки, — поясняет эксперт.

Такой подход сочетает в себе преимущества физического владения (вы знаете, что ваше золото реально существует и хранится в надёжном месте) и удобство финансового инструмента (быстрая продажа без потерь, юридическая защита).

Золото или депозиты: кто в выигрыше?

На фоне роста ставок по вкладам многие задаются вопросом: что выгоднее — хранить деньги в банке или в слитках?

Ответ неоднозначен. Депозиты защищены системой страхования вкладов (до 1,4 млн рублей), приносят стабильный доход и не требуют от клиента никаких дополнительных действий. Однако их реальная доходность зависит от инфляции, а в условиях возможной девальвации рубля номинальный процент может не компенсировать потерю покупательной способности.

Золото, в свою очередь, не приносит пассивного дохода, но исторически демонстрирует устойчивый рост в долгосрочной перспективе. За последние 20 лет цена на золото в рублях выросла более чем в 20 раз. При этом металл не подвержен риску дефолта, не зависит от кредитной политики и не может быть «заморожен» по решению третьих лиц.

Эксперты подчёркивают: золото — это не инструмент для спекуляций, а элемент диверсификации портфеля. Оптимальная доля драгоценных металлов в личных сбережениях, по мнению финансовых аналитиков, составляет 5-15 % в зависимости от уровня риска и горизонта инвестирования.

Рынок адаптируется: новые продукты и регулирование

Банки и биржи реагируют на растущий спрос. В последние пару лет на Московской бирже активно развивается торговля обезличенными металлическими счетами (ОМС), которые позволяют инвестировать в золото без физического владения им. Популярностью пользуются и золотые ETF, хотя их доступность для российских частных инвесторов пока ограничена.

Одновременно с этим ЦБ РФ усиливает контроль за оборотом драгоценных металлов. С 2024 года введены новые требования к маркировке слитков и подтверждению их происхождения, что направлено на борьбу с отмыванием денег и контрабандой. Это, в свою очередь, может привести к дополнительным издержкам при покупке и продаже физического золота «на руках».

Вывод: золото — не панацея, но надёжный якорь

Рекордный рост цен на золото в России — это не просто рыночная аномалия, а отражение глубоких структурных изменений в поведении населения. Люди ищут убежище от неопределённости, и золото, как никакой другой актив, отвечает этим запросам.

Однако важно понимать: владение слитком — это не конец истории, а её начало. Без грамотного подхода к хранению и продаже можно легко потерять значительную часть вложений. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют рассматривать не просто покупку золота, а стратегию управления этим активом — в том числе через счёт ответственного хранения.

В условиях, когда доверие к цифровым финансам колеблется, а будущее остаётся туманным, золото возвращается в роль «тихой гавани». Но чтобы эта гавань была действительно безопасной, нужно знать, как в неё войти и как выйти из неё без потерь.

