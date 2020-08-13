Зоны отдыха, смотровые площадки и отели для насекомых. В Алупке реконструируют парк им. Годлевского

В Алупке реконструкцию парка им. Годлевского планируют завершить в декабре текущего года.

При разработке проекта был использован опыт работы с парками подобного типа. Архитектурные приемы, которые широко применяются во всем мире, призваны подчеркнуть уникальность парка, сделать его востребованной зоной отдыха и новым экскурсионным объектом. Так, по плану, в парке Годлевского появятся смотровые площадки, башни наблюдения за птицами и отели для насекомых, зоны уединенного отдыха, детские игровые уголки, площадка для тренировки собак, зоны для занятий тихим спортом и столы для малого тенниса, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Сохранение зеленых насаждений, отмечают в ялтинской администрации, является обязательным условием и при реконструкции парка в Симеизе. Там также предусмотрены тихие зоны для отдыха, спортивные площадки для занятий воркаутом, стритболом, настольным теннисом, теневые навесы, детские уголки, скейт-парк и беседка.

В ближайшие дни в Симеизском парке начинаются демонтажные работы. Как отмечалось при разработке проекта, пешеходные сети в целом находятся в удовлетворительном состоянии, однако замена покрытия всё же потребуется. Также же планируется замена малых архитектурных форм. Реконструкцию данного зелёного уголка также планируется завершить до конца 2020 года.

иллюстрации: Отдел информационной политики Администрации города Ялта