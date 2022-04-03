Зоркость, точность, расчет – в основе ратного искусства. Минобороны РФ – о героизме российских воинов

В Минобороны РФ ежедневно сообщают о героизме российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Очередная страница этой летописи посвящена точности и зоркости, внимательности и хладнокровию.

Зенитное ракетное отделение под руководством старшего сержанта Андрея Лебедева прикрывало подразделения российских мотострелков от авиации противника. Старший сержант заметил приближающийся вертолет Ми-8 и незамедлительно отдал команду на поражение цели стрелку-зенитчику рядовому Александру Проскурину, который сбил вертолет прицельным выстрелом. Благодаря оперативной и точной работе, была обеспечена защита российских подразделений от авиации националистов, а при осмотре места падения вертолета обнаружена секретная документация противника.

Командир разведывательной роты старший лейтенант Никита Желудков вел разведку маршрута движения. Передовая группа под его командованием вычислила засаду украинских националистов. Все огневые точки врага были уничтожены без потерь среди личного состава — в ходе боя ликвидированы 15 националистов, 2 расчета ПТУР «Джавелин» и 3 огневых точки с крупнокалиберным пулеметом.

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