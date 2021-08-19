Зрителями фестиваля «Таврида.АРТ» станут 1000 лидеров изменений из Крыма и Краснодарского края

«Таврида.АРТ» пройдет с 8 по 12 сентября. Зрителями станут молодые деятели культуры, искусства и креативных индустрий, активисты волонтерских движений и молодежных организаций, постоянно проживающие в Республике Крым, Севастополе или Краснодарском крае. Жители других регионов смогут ощутить эффект присутствия на фестивале благодаря онлайн-трансляциям. В этом году «Таврида.АРТ» предложит онлайн-аудитории новые интерактивные форматы: зрители смогут участвовать в голосованиях и опросах, общаться с ведущими и звездами в комментариях.
Посетители будут в первой половине дня приезжать на площадку арт-кластера «Таврида» в бухте Капсель под Судаком, участвовать в мероприятиях образовательной и культурной программы, а вечером, после завершения концертов, возвращаться в свои города.
Мы хотим, чтобы гости погрузились в атмосферу фестиваля и почувствовали уникальную энергетику «Тавриды». Они смогут участвовать в мастер-классах, посещать выставки, шоу и концерты на основной площадке фестиваля. Рассчитываем, что на «Тавриде.АРТ» побывает 1000 жителей Крыма и Кубани, – цитирует пресс-служба руководителя департамента сопровождения целевых аудиторий арт-кластера «Таврида» Марию Ильичеву.
Подать заявку на посещение фестиваля можно на сайте арт-кластера «Таврида» по адресу
Для доступа на площадку потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за двое суток до посещения фестиваля. Сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или справку о заболевании COVID-19, перенесенном в течение последних шести месяцев, необходимо будет предъявить организаторам при наличии.
Фестиваль «Таврида.АРТ» соберет под Судаком тысячи лидеров изменений. Их ждет совместное творчество, участие в концертной программе, арт-шествиях, fashion-показах, арт-ярмарках, создании арт-объектов.
В числе хедлайнеров фестиваля – Manizha, Клава Кока, Диана Арбенина, Дима Билан, группа «Моральный кодекс», Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова и Варвара Визбор. Молодые исполнители, участники фестиваля, выступят вместе со звездами.
За пять дней на территории арт-кластера пройдет ряд масштабных событий: фестиваль авторской песни, фестиваль моды, фестиваль реконструкции, фестиваль воздушных змеев и шоу аэростатов, гастрономический фестиваль, фестиваль стрит-арта, ярмарка молодых авторов, театрально-цирковое шоу и другие. Участники фестиваля «Таврида.АРТ» вновь увидят «Мюзикл на холмах», захватывающее шоу дронов в вечернем небе, парад маломерных судов во главе с трехмачтовым фрегатом «Херсонес» под алыми парусами.
фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»
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