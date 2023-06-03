Зубные импланты — шаг к голливудской улыбке. Что нужно знать о процедуре

Зубные импланты — это искусственные корни зубов, которые вставляются в челюсть для замены «потерянных» зубов. Они состоят из трех частей: титанового винта, абатмента (коннектора) и коронки.

Зубные импланты используются в случаях, когда зуб разрушен или был удален, и необходимо его заменить. Имплантация может быть необходима в случаях потери зуба из-за травмы, заболевания, кариеса или старения.

Также зубные импланты могут быть использованы для улучшения внешнего вида зубов, устранения проблем с прикусом и улучшения функциональности зубной дуги. В некоторых случаях, когда отсутствует достаточно костной ткани для имплантации, может быть необходима предварительная костная пластика.

Чаще всего зубные импланты устанавливают, когда человек потерял один или несколько зубов. Они заменяют корни зубов и обеспечивают опору для замены потерянных зубов. Импланты восстанавливают не только эстетический вид улыбки, но и функции зубного ряда, такие как жевание в первую очередь.

Установка «искусственных зубов» также способствует сохранению здоровья окружающих зубов и костной ткани, в которой они закреплены. Импланты могут длительное время сохранять свою функциональность и эстетический вид, что делает их более удобными по сравнению с другими методами замены потерянных зубов.

Цены на импланты могут сильно варьироваться в зависимости от места проведения процедуры, квалификации врача, используемых материалов и других факторов. В среднем, стоимость одного импланта в России может составлять от 30 000 до 100 000 рублей.

Несмотря на высокую стоимость, экономить на более дешевых материалах при имплантации зубов не стоит. Качественный имплант должен быть сделан из биокомпатибельных материалов, которые не вызывают аллергических реакций и не отторгаются организмом. Использование дешевых материалов может привести к осложнениям, таким как инфекции, отторжение импланта, а также к потребности в повторных операциях.

Помимо этого, стоит учитывать, что протезирование имплантами является инвестицией в свое здоровье и комфорт жизни. Качественно выполненная процедура обеспечит длительные сроки ношения и удобство использования зубных протезов.