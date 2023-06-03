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Зубные импланты - шаг к голливудской улыбке. Что нужно знать о процедуре
фото: sahar.denta

Зубные импланты — шаг к голливудской улыбке. Что нужно знать о процедуре

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 17:37 03.06.2023

Зубные импланты — это искусственные корни зубов, которые вставляются в челюсть для замены «потерянных» зубов. Они состоят из трех частей: титанового винта, абатмента (коннектора) и коронки.

Зубные импланты используются в случаях, когда зуб разрушен или был удален, и необходимо его заменить. Имплантация может быть необходима в случаях потери зуба из-за травмы, заболевания, кариеса или старения.

Также зубные импланты могут быть использованы для улучшения внешнего вида зубов, устранения проблем с прикусом и улучшения функциональности зубной дуги. В некоторых случаях, когда отсутствует достаточно костной ткани для имплантации, может быть необходима предварительная костная пластика.

Чаще всего зубные импланты устанавливают, когда человек потерял один или несколько зубов. Они заменяют корни зубов и обеспечивают опору для замены потерянных зубов. Импланты восстанавливают не только эстетический вид улыбки, но и функции зубного ряда, такие как жевание в первую очередь.

Установка «искусственных зубов» также способствует сохранению здоровья окружающих зубов и костной ткани, в которой они закреплены. Импланты могут длительное время сохранять свою функциональность и эстетический вид, что делает их более удобными по сравнению с другими методами замены потерянных зубов.

Цены на импланты могут сильно варьироваться в зависимости от места проведения процедуры, квалификации врача, используемых материалов и других факторов. В среднем, стоимость одного импланта в России может составлять от 30 000 до 100 000 рублей.

Несмотря на высокую стоимость, экономить на более дешевых материалах при имплантации зубов не стоит. Качественный имплант должен быть сделан из биокомпатибельных материалов, которые не вызывают аллергических реакций и не отторгаются организмом. Использование дешевых материалов может привести к осложнениям, таким как инфекции, отторжение импланта, а также к потребности в повторных операциях.

Помимо этого, стоит учитывать, что протезирование имплантами является инвестицией в свое здоровье и комфорт жизни. Качественно выполненная процедура обеспечит длительные сроки ношения и удобство использования зубных протезов.

Зубные импланты - шаг к голливудской улыбке. Что нужно знать о процедуре

фото: стоматологическая клиника SAHAR.DENTAL

Виды зубных имплантов 

Существует несколько типов зубных имплантов, которые отличаются по конструкции, материалу и методу установки:
  • однофазные импланты — это монолитные конструкции, которые устанавливаются в костную ткань и покрываются слизистой оболочкой. Они хорошо подходят для замены одного или двух зубов, а также для установки на передние зубы.
  • двухфазные импланты — это распространенные виды имплантов, которые состоят из двух частей: имплантата и абатмента. Они устанавливаются в костную ткань на одном этапе, а затем абатмент ввинчивается в имплантат на втором этапе. Они используются для замены как одного, так и нескольких зубов.
  • мини-импланты — это более мелкие и тонкие импланты, которые используются для фиксации съемных протезов. Они могут быть полезны тем, кто не имеет достаточно костной ткани для установки более крупных имплантов.
  • частичные импланты — это импланты соединяются с зубом, который остается в полости рта. Они используются для замены одного или нескольких зубов, без необходимости удаления зубов-соседей.
  • лезвийные импланты — это импланты с плоской поверхностью, которые устанавливаются на кость. Они используются для замены зубов, когда костная ткань имеет низкую плотность.
  • спиралообразные импланты — это импланты, которые имеют форму спирали. Они используются для замены зубов в местах, где костная ткань имеет низкую плотность.

Каждый вид импланта имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор нужного типа импланта зависит от конкретной ситуации и костной ткани пациента.

Зубные импланты - шаг к голливудской улыбке. Что нужно знать о процедуре

фото: стоматологическая клиника SAHAR.DENTAL

Имплантация зубов — всё не так просто

Процедура имплантации зубов проходит в несколько этапов. На первом этапе проводится подготовка к монтажу импланта, в том числе, извлечение зуба, если это необходимо, и подготовка костной ткани. Затем с помощью хирургического инструмента имплант устанавливается в костную ткань и закрепляется за счет специальной резьбы на импланте.

После установки импланта на следующем этапе выполняется установка абатмента – конструкции, которая соединяет имплант с будущим зубом. На конечном этапе производится установка керамической коронки.

Зубные импланты - шаг к голливудской улыбке. Что нужно знать о процедуре

фото: стоматологическая клиника SAHAR.DENTAL

Противопоказания к установке зубных имплантов

Некоторые противопоказания к установке зубных имплантов действительно существуют. Например, если у пациента есть серьезные проблемы с здоровьем — сердечно-сосудистые заболевания, онкология, заболевания костей и тканей вокруг зубов, иммунодефицитные состояния и др., — то врач может отказать в проведении имплантации.

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