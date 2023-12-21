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Зуботехнические и стоматологические материалы — что лежит в основе голливудских улыбок
фото: pikist.com

Зуботехнические и стоматологические материалы — что лежит в основе голливудских улыбок

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 18:21 21.12.2023

Стоматологи используют различные материалы, инструменты и технологии в своей практике для предотвращения, диагностики и лечения заболеваний полости рта. Отметим, что всё это — весьма специфическая продукция, к которой предъявляются особые требования. В том числе, многие такое рода товары подлежат сертификации. Так что, главный здесь момент: материалы и инструменты для стоматологической практики приобретаются исключительно у специализированных поставщиков, которые профессионально ориентированы на обслуживание клиник такой направленности. Как-то:

  • зуботехнические материалы DENTOPT в Алмате.
  • Henry Schein: один из крупнейших мировых поставщиков стоматологических и зуботехнических материалов, оборудования и услуг.
  • DENTSPLY SIRONA: мировой лидер в области стоматологических технологий и инноваций, предлагающий широкий спектр продуктов для стоматологии и зуботехники.
  • 3M ESPE: производитель стоматологических материалов, включая композиты, цементы, абразивы и другие продукты.
  • Kerr: предлагает широкий ассортимент стоматологических материалов, включая пломбировочные материалы, инструменты и оборудование.

Эти компании предлагают широкий ассортимент продуктов, соответствующих стандартам качества и требованиям стоматологической практики.

Стоматология — что используют в работе дантисты

Если говорить об основных категориях материалов и инструментов, которые широко применяются стоматологами, то стоит отметить следующие:

Диагностические инструменты

  • зеркала и зонды: используются для визуального осмотра полости рта и выявления проблем, таких как кариес, трещины и другие изменения.
  • рентгенологическое оборудование: дентальные рентгены и другие изображения помогают стоматологам диагностировать проблемы внутри зубов и челюстей.

Профилактические материалы

  • зубные щетки, зубная нить, зубные пасты: используются для ежедневной гигиенической заботы о зубах.
  • фторидные препараты: применяются для укрепления зубной эмали и профилактики кариеса.

Лечебные материалы

  • композитные и амальгамные пломбы: используются для восстановления поврежденных зубов после удаления кариеса.
  • первичные материалы для пломбирования: используются для временного заполнения зубных полостей.
  • резиновые рамки: применяются для изоляции зубов во время лечения, такого как пломбирование или лечение корневых каналов.

Хирургические инструменты

  • скальпели, пинцеты, зажимы: используются при хирургических процедурах, таких как удаление зубов или хирургическое лечение.
  • специальные инструменты для имплантации: используются при хирургических вмешательствах с имплантатами для восстановления зубов.

Ортодонтические материалы

  • брекеты, дуги, резинки: используются для коррекции прикуса и выправления положения зубов.
  • Ретенционные аппараты: применяются после ортодонтического лечения для удержания правильного положения зубов.

Технологии и оборудование

  • лазеры: используются для лечения кариеса, хирургических процедур и других стоматологических вмешательств.
  • системы CAD/CAM: позволяют создавать индивидуальные коронки, виниры и мосты с использованием компьютерного моделирования и фрезеровки.

Стерилизационное оборудование

  • автоклавы и другие средства стерилизации: используются для обеспечения безопасности в работе и предотвращения передачи инфекций.

Эти материалы и инструменты позволяют стоматологам предоставлять полный спектр стоматологических услуг, включая диагностику, лечение, ортодонтию, хирургию и профилактику заболеваний полости рта.

Голливудская улыбка — что используют в работе зубные техники

Зуботехнические материалы — это разнообразные вещества и продукты, используемые в стоматологии и зуботехнике для создания и восстановления зубов, ортодонтических конструкций и других элементов полости рта. Эти материалы предназначены для работы зубных техников, которые создают и восстанавливают зубные протезы, коронки, мосты, брекет-системы и другие стоматологические устройства.

Примеры зуботехнических материалов включают:

  • альгинаты: используются для создания отпечатков полости рта пациента. Это временный материал, часто используемый для изготовления первоначальных отпечатков для протезов.
  • гипс (дентальный гипс): применяется для создания моделей зубов и челюстей на основе отпечатков. Гипс используется в различных стадиях зуботехнического процесса.
  • акриловые смолы: используются для изготовления съемных протезов, в том числе частичных и полных. Акриловые смолы являются прочными и легкими материалами.
  • керамика: применяется для создания коронок, мостов, виниров и других зубных конструкций. Керамические материалы придают зубам естественный внешний вид.
  • металлы (кобальт-хром, титан и др.): используются в зуботехнике для создания основ металлокерамических коронок, брекетов, скоб и других элементов.
  • силиконовые материалы: применяются для создания отпечатков и временных протезов. Силиконовые материалы обеспечивают гибкость и точность воспроизведения формы зубов.
  • пластмассы: используются для изготовления временных протезов, коррекции формы и цвета зубов, а также для других стоматологических процедур.
  • стеклокерамика: применяется для создания индивидуальных зубных крон и виниров. Обладает высокой прозрачностью и эстетичностью.

Зуботехнические материалы играют ключевую роль в создании индивидуальных и эффективных решений для пациентов, таким образом, обеспечивая качественную стоматологическую помощь и восстановление зубов.

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