Зуботехнические и стоматологические материалы — что лежит в основе голливудских улыбок

Стоматологи используют различные материалы, инструменты и технологии в своей практике для предотвращения, диагностики и лечения заболеваний полости рта. Отметим, что всё это — весьма специфическая продукция, к которой предъявляются особые требования. В том числе, многие такое рода товары подлежат сертификации. Так что, главный здесь момент: материалы и инструменты для стоматологической практики приобретаются исключительно у специализированных поставщиков, которые профессионально ориентированы на обслуживание клиник такой направленности. Как-то:

зуботехнические материалы DENTOPT в Алмате.

Henry Schein: один из крупнейших мировых поставщиков стоматологических и зуботехнических материалов, оборудования и услуг.

DENTSPLY SIRONA: мировой лидер в области стоматологических технологий и инноваций, предлагающий широкий спектр продуктов для стоматологии и зуботехники.

3M ESPE: производитель стоматологических материалов, включая композиты, цементы, абразивы и другие продукты.

Kerr: предлагает широкий ассортимент стоматологических материалов, включая пломбировочные материалы, инструменты и оборудование.

Эти компании предлагают широкий ассортимент продуктов, соответствующих стандартам качества и требованиям стоматологической практики. Стоматология — что используют в работе дантисты Если говорить об основных категориях материалов и инструментов, которые широко применяются стоматологами, то стоит отметить следующие:

Диагностические инструменты

зеркала и зонды: используются для визуального осмотра полости рта и выявления проблем, таких как кариес, трещины и другие изменения.

рентгенологическое оборудование: дентальные рентгены и другие изображения помогают стоматологам диагностировать проблемы внутри зубов и челюстей.

Профилактические материалы

зубные щетки, зубная нить, зубные пасты: используются для ежедневной гигиенической заботы о зубах.

фторидные препараты: применяются для укрепления зубной эмали и профилактики кариеса.

Лечебные материалы

композитные и амальгамные пломбы: используются для восстановления поврежденных зубов после удаления кариеса.

первичные материалы для пломбирования: используются для временного заполнения зубных полостей.

резиновые рамки: применяются для изоляции зубов во время лечения, такого как пломбирование или лечение корневых каналов.

Хирургические инструменты

скальпели, пинцеты, зажимы: используются при хирургических процедурах, таких как удаление зубов или хирургическое лечение.

специальные инструменты для имплантации: используются при хирургических вмешательствах с имплантатами для восстановления зубов.

Ортодонтические материалы

брекеты, дуги, резинки: используются для коррекции прикуса и выправления положения зубов.

Ретенционные аппараты: применяются после ортодонтического лечения для удержания правильного положения зубов.

Технологии и оборудование

лазеры: используются для лечения кариеса, хирургических процедур и других стоматологических вмешательств.

системы CAD/CAM: позволяют создавать индивидуальные коронки, виниры и мосты с использованием компьютерного моделирования и фрезеровки.

Стерилизационное оборудование

автоклавы и другие средства стерилизации: используются для обеспечения безопасности в работе и предотвращения передачи инфекций.

Эти материалы и инструменты позволяют стоматологам предоставлять полный спектр стоматологических услуг, включая диагностику, лечение, ортодонтию, хирургию и профилактику заболеваний полости рта.