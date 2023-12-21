Зуботехнические и стоматологические материалы — что лежит в основе голливудских улыбок

Стоматологи используют различные материалы, инструменты и технологии в своей практике для предотвращения, диагностики и лечения заболеваний полости рта. Отметим, что всё это — весьма специфическая продукция, к которой предъявляются особые требования. В том числе, многие такое рода товары подлежат сертификации. Так что, главный здесь момент: материалы и инструменты для стоматологической практики приобретаются исключительно у специализированных поставщиков, которые профессионально ориентированы на обслуживание клиник такой направленности. Как-то:
- зуботехнические материалы DENTOPT в Алмате.
- Henry Schein: один из крупнейших мировых поставщиков стоматологических и зуботехнических материалов, оборудования и услуг.
- DENTSPLY SIRONA: мировой лидер в области стоматологических технологий и инноваций, предлагающий широкий спектр продуктов для стоматологии и зуботехники.
- 3M ESPE: производитель стоматологических материалов, включая композиты, цементы, абразивы и другие продукты.
- Kerr: предлагает широкий ассортимент стоматологических материалов, включая пломбировочные материалы, инструменты и оборудование.
Эти компании предлагают широкий ассортимент продуктов, соответствующих стандартам качества и требованиям стоматологической практики.
Стоматология — что используют в работе дантисты
Если говорить об основных категориях материалов и инструментов, которые широко применяются стоматологами, то стоит отметить следующие:
Диагностические инструменты
- зеркала и зонды: используются для визуального осмотра полости рта и выявления проблем, таких как кариес, трещины и другие изменения.
- рентгенологическое оборудование: дентальные рентгены и другие изображения помогают стоматологам диагностировать проблемы внутри зубов и челюстей.
Профилактические материалы
- зубные щетки, зубная нить, зубные пасты: используются для ежедневной гигиенической заботы о зубах.
- фторидные препараты: применяются для укрепления зубной эмали и профилактики кариеса.
Лечебные материалы
- композитные и амальгамные пломбы: используются для восстановления поврежденных зубов после удаления кариеса.
- первичные материалы для пломбирования: используются для временного заполнения зубных полостей.
- резиновые рамки: применяются для изоляции зубов во время лечения, такого как пломбирование или лечение корневых каналов.
Хирургические инструменты
- скальпели, пинцеты, зажимы: используются при хирургических процедурах, таких как удаление зубов или хирургическое лечение.
- специальные инструменты для имплантации: используются при хирургических вмешательствах с имплантатами для восстановления зубов.
Ортодонтические материалы
- брекеты, дуги, резинки: используются для коррекции прикуса и выправления положения зубов.
- Ретенционные аппараты: применяются после ортодонтического лечения для удержания правильного положения зубов.
Технологии и оборудование
- лазеры: используются для лечения кариеса, хирургических процедур и других стоматологических вмешательств.
- системы CAD/CAM: позволяют создавать индивидуальные коронки, виниры и мосты с использованием компьютерного моделирования и фрезеровки.
Стерилизационное оборудование
- автоклавы и другие средства стерилизации: используются для обеспечения безопасности в работе и предотвращения передачи инфекций.
Эти материалы и инструменты позволяют стоматологам предоставлять полный спектр стоматологических услуг, включая диагностику, лечение, ортодонтию, хирургию и профилактику заболеваний полости рта.
Голливудская улыбка — что используют в работе зубные техники
Зуботехнические материалы — это разнообразные вещества и продукты, используемые в стоматологии и зуботехнике для создания и восстановления зубов, ортодонтических конструкций и других элементов полости рта. Эти материалы предназначены для работы зубных техников, которые создают и восстанавливают зубные протезы, коронки, мосты, брекет-системы и другие стоматологические устройства.
Примеры зуботехнических материалов включают:
- альгинаты: используются для создания отпечатков полости рта пациента. Это временный материал, часто используемый для изготовления первоначальных отпечатков для протезов.
- гипс (дентальный гипс): применяется для создания моделей зубов и челюстей на основе отпечатков. Гипс используется в различных стадиях зуботехнического процесса.
- акриловые смолы: используются для изготовления съемных протезов, в том числе частичных и полных. Акриловые смолы являются прочными и легкими материалами.
- керамика: применяется для создания коронок, мостов, виниров и других зубных конструкций. Керамические материалы придают зубам естественный внешний вид.
- металлы (кобальт-хром, титан и др.): используются в зуботехнике для создания основ металлокерамических коронок, брекетов, скоб и других элементов.
- силиконовые материалы: применяются для создания отпечатков и временных протезов. Силиконовые материалы обеспечивают гибкость и точность воспроизведения формы зубов.
- пластмассы: используются для изготовления временных протезов, коррекции формы и цвета зубов, а также для других стоматологических процедур.
- стеклокерамика: применяется для создания индивидуальных зубных крон и виниров. Обладает высокой прозрачностью и эстетичностью.
Зуботехнические материалы играют ключевую роль в создании индивидуальных и эффективных решений для пациентов, таким образом, обеспечивая качественную стоматологическую помощь и восстановление зубов.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: обзор
Больше по теме:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: обзор