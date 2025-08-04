Звездопад ждём! В ночь на 12 августа над Крымом можно будет наблюдать до 100 метеоров в час

Звездное небо августа украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей – Персеиды, действие которого приходится на период с 17 июля по 31 августа, а максимум на 12 августа, – сообщается на сайте планетария.

Радиант Персеид – область неба, где, как кажется, берут начало метеоры – находится на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. В день максимума метеорного потока после заката Солнца радиант Персеид располагается над северо-восточным горизонтом, а к полуночи и к рассвету поднимается высоко в область зенита, объяснили ученые. Лучшее время для наблюдений – с полуночи до рассвета.

Обычно повышенный фон метеорной активности наблюдается неделю до и после даты пика Персеид – с 5 по 20 августа. Поэтому, если позволит погода, метеоры Персеид можно наблюдать над северо-восточным горизонтом весь август, а максимальное число метеоров наблюдается в ночи с 10 по 13 августа. Пик активности звездопада ожидается в 23:00 по московскому времени 12 августа 2025 года, – поясняют специалисты.

В период пиковой активности ожидается до 100 метеоров в час, ученые рекомендуют наблюдать «звездопад» вдалеке от городской засветки .