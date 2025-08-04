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Звездопад ждём! В ночь на 12 августа над Крымом можно будет наблюдать до 100 метеоров в час
иллюстрация: © Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

Звездопад ждём! В ночь на 12 августа над Крымом можно будет наблюдать до 100 метеоров в час

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:04 04.08.2025

Жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, до 31 августа могут наблюдать звездопад Персеиды, а пик метеорного потока выпадает на ночь на 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Звездное небо августа украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей – Персеиды, действие которого приходится на период с 17 июля по 31 августа, а максимум на 12 августа, – сообщается на сайте планетария.

Радиант Персеид – область неба, где, как кажется, берут начало метеоры – находится на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. В день максимума метеорного потока после заката Солнца радиант Персеид располагается над северо-восточным горизонтом, а к полуночи и к рассвету поднимается высоко в область зенита, объяснили ученые. Лучшее время для наблюдений – с полуночи до рассвета.

Обычно повышенный фон метеорной активности наблюдается неделю до и после даты пика Персеид – с 5 по 20 августа. Поэтому, если позволит погода, метеоры Персеид можно наблюдать над северо-восточным горизонтом весь август, а максимальное число метеоров наблюдается в ночи с 10 по 13 августа. Пик активности звездопада ожидается в 23:00 по московскому времени 12 августа 2025 года, – поясняют специалисты.

В период пиковой активности ожидается до 100 метеоров в час, ученые рекомендуют наблюдать «звездопад» вдалеке от городской засветки .

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Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля, перигелий которой проходит вблизи земной орбиты. Комета обращается вокруг Солнца с периодом около 134 лет, в последний раз она приближалась к нам в декабре 1992 года, а следующий перигелий пройдет 12 июля в 2126 году. Каждый август Земля проходит через облако космической пыли и льда, оставленные ею. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя яркие треки – «звездный дождь».

источник: РИА Новости Крым 

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