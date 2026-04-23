Звонков в севастопольский контакт-центр службы занятости стало в три раза больше

Операторы контакт-центра службы занятости Севастополя обработали свыше 6 тысяч обращений граждан за первый квартал 2026 года. За аналогичный период прошлого года было обработано более 2,3 тысячи запросов. Сейчас операторы ежедневно обрабатывают около 100 звонков. Время ожидания минимальное и не превышает двух-трех гудков.

Операторы контакт-центра помогают гражданам и работодателям — консультируют, записывают на прием, принимают обращения и собирают мнения о качестве работы службы занятости. Большинство звонивших оценивают работу нашего контакт-центра на 5 баллов, — рассказала директор Кадрового центра «Работа России» Севастополя Ирина Стратий.

Чаще всего соискатели обращались за помощью по следующим вопросам: регистрация в Кадровом центре в качестве безработного, получение пособия и необходимых справок. Многих звонивших интересовало, как пройти профориентацию, подать заявку на бесплатное переобучение по новой профессии, получить финансовую помощь на открытие собственного дела, а также трудоустройство несовершеннолетних.

Работодатели Севастополя просили помочь с регистрацией на портале «Работа России» для публикации вакансий, а также обращались по вопросам предоставления отчетности, оформления субсидий, Всероссийского опроса работодателей и участия в ярмарках вакансий.

Кроме того, операторы напоминают соискателям о назначенном приеме у специалистов и мероприятиях кадрового центра.

Напомним, контакт-центр Кадрового центра «Работа России» в Севастополе работает по будням с 8:00 до 17:00, в пятницу — до 15:45. Операторы принимают звонки по номеру +7 (8692) 66-22-92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя