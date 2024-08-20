1 800 севастопольских медработников получают специальную соцвыплату

В Севастополе на ежемесячные специальные социальные выплаты работникам больниц и поликлиник региональное Отделение СФР перечислило с начала года более 120 миллионов рублей. В июле их получателями стали 1810 севастопольских медиков.

Напомним, что специальная социальная выплата предоставляется с 1 января 2023 года медицинским работникам первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях скорой помощи. С 1 марта 2024 года был повышен размер социальных выплат для медицинских работников, которые трудятся в малых городах, районных центрах и селах. В тех населенных пунктах, где численность населения не превышает 50 тысяч человек, выплаты врачам выросли до 50 тысяч рублей, а среднему медперсоналу — до 30 тысяч рублей. В городах с населением до 100 тысяч человек выплаты составляют 13 тысяч рублей среднему медицинскому персоналу и 29 тысяч рублей — врачам.

Отделение Социального фонда по Севастополю перечисляет средства на основании реестров, которые составляют медицинские организации. В реестре, наряду со сведениями о работнике, указывается фактически отработанное время и категория работника. Самим медработникам не нужно ничего предпринимать для получения выплаты. Средства перечисляются в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация сформирует и представит в региональное Отделение реестр работников.

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона единого контакт-центра СФР: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, звонки принимаются по будням с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45, звонок бесплатный.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

Просмотры: 28