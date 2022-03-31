1 апреля в Комсомольском парке Севастополя — интерактивные занятия по правилам дорожного движения

В Комсомольском парке интерактивные занятия по правилам дорожного движения для детей и родителей в севастопольском Комсомольском парке 1 апреля проведут педагоги Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и сотрудники Госавтоинспекции. На территории парка будет работать «Лаборатория безопасности» с секторами:
- пешеходный переход,
- безопасное катание на средствах индивидуальной мобильности,
- безопасность детей в автомобиле,
- безопасный маршрут «дом-школа-дом».
Старт занятий – 1 апреля в 12:00.
Место проведения – Комсомольский парк имени Марии Байды (район Центрального рынка).
Приглашаем всех желающих! Дети на практике смогут научиться безопасному поведению на дорогах, — отмечают в пресс-службе детского технопарка «Кванториум» (Севастополь)
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