1 апреля в Комсомольском парке Севастополя — интерактивные занятия по правилам дорожного движения

В Комсомольском парке интерактивные занятия по правилам дорожного движения для детей и родителей в севастопольском Комсомольском парке 1 апреля проведут педагоги Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и сотрудники Госавтоинспекции. На территории парка будет работать «Лаборатория безопасности» с секторами:

пешеходный переход,

безопасное катание на средствах индивидуальной мобильности,

безопасность детей в автомобиле,

безопасный маршрут «дом-школа-дом».

Старт занятий – 1 апреля в 12:00.

Место проведения – Комсомольский парк имени Марии Байды (район Центрального рынка).