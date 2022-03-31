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1 апреля в Комсомольском парке Севастополя - интерактивные занятия по правилам дорожного движения

1 апреля в Комсомольском парке Севастополя — интерактивные занятия по правилам дорожного движения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:06 31.03.2022

В Комсомольском парке интерактивные занятия по правилам дорожного движения для детей и родителей в севастопольском Комсомольском парке 1 апреля проведут педагоги Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и сотрудники Госавтоинспекции. На территории парка будет работать «Лаборатория безопасности» с секторами:

  • пешеходный переход,
  • безопасное катание на средствах индивидуальной мобильности,
  • безопасность детей в автомобиле,
  • безопасный маршрут «дом-школа-дом».
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1 апреля в Комсомольском парке Севастополя - интерактивные занятия по правилам дорожного движения 1 апреля в Комсомольском парке Севастополя - интерактивные занятия по правилам дорожного движения 1 апреля в Комсомольском парке Севастополя - интерактивные занятия по правилам дорожного движения 1 апреля в Комсомольском парке Севастополя - интерактивные занятия по правилам дорожного движения

Старт занятий – 1 апреля в 12:00.

Место проведения – Комсомольский парк имени Марии Байды (район Центрального рынка).

Приглашаем всех желающих! Дети на практике смогут научиться безопасному поведению на дорогах, — отмечают в пресс-службе детского технопарка «Кванториум» (Севастополь)


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