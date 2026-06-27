Безопасность прежде всего: Госавтоинспекция Севастополя призывает быть осторожными на пешеходных переходах

Дорожные полицейские обращаются к жителям и гостям города с настоятельным призывом к повышенной осторожности на пешеходных переходах. В связи с перебоями в электроснабжении многие светофоры на улицах города временно не функционируют, что значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Отсутствие привычного светофорного регулирования создает потенциально опасные ситуации как для пешеходов, так и для водителей. В условиях, когда привычные ориентиры не работают, каждый участник дорожного движения должен проявлять максимальную внимательность и ответственность.

Что нужно помнить пешеходам в этой ситуации?

1. Не переходите дорогу «по привычке». Всегда останавливайтесь и оценивайте обстановку, даже на «зебре».

2. Перед выходом на дорогу посмотрите налево, направо и снова налево. Убедитесь, что все машины остановились.

3. Постарайтесь «встретиться взглядом» с водителем. Убедитесь, что он вас видит и готов пропустить.

4. Не бегите и не совершайте резких движений. Переходите дорогу спокойным шагом.

5. Уберите телефон и снимите наушники. Ваша полная концентрация — залог безопасности.

6. В темноте обязательно используйте световозвращающие элементы (фликеры) или включите фонарик на телефоне.

7. При переходе крепко держите ребенка за руку и объясните ему, почему важно ждать безопасного момента.

Обращение к водителям:

Будьте максимально бдительны, снижайте скорость при приближении к пешеходным переходам, особенно нерегулируемым. Помните, что пешеходы могут быть дезориентированы отсутствием светофоров. Будьте готовы уступить дорогу пешеходам в соответствии с Правилами дорожного движения.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что проявление взаимного уважения на дороге – залог безопасности всех участников движения. В условиях временных трудностей с электроснабжением особенно важно проявить сознательность и ответственность.

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю

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