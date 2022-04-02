1 апреля в Симферополе был побит погодный рекорд, который держался более 80 лет

Крымский гидрометцентр констатирует: накануне в Симферополе был побит температурный рекорд 1941 года. Было не просто по-летнему жарко, а ненормально жарко.

Средняя суточная температура воздуха 1 апреля в Симферополе составила +20,6 С, что на 14,6 С выше средней многолетней. Днем 1 апреля перекрыт на 1 градус абсолютный максимум температуры и составил: +26,6 С, — сообщает ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Сегодня уже не так жарко – около 20 градусов тепла. Ну а рекорд 2 апреля +28.4 С в Симферополе за период наблюдений (с 1916 года) отмечалась в 1947 году.

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