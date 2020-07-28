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1 августа в севастопольских СТ — бесплатная вакцинация против бешенства собак и кошек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:07 28.07.2020

Севастопольские ветеринары отмечают: обязательная вакцинация против бешенства собакам и кошкам должна проводиться один раз в год.

Владельцы, не привившие своих собак и кошек против бешенства, несут административную ответственность. Проведение ежегодной бесплатной вакцинации против бешенства и прочих противоэпизоотических мероприятий на территории Севастополя запланировано до конца декабря 2020 года, — подчёркивают специалисты.

Следующая бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства будет организована 1 августа, в субботу, с 10:00 и до 14:00, по следующим адресам:

г. Севастополь, Балаклавский район — СТ «Жилищник», СТ «Балаклавец», СТ «Союз», СТ «Эврика», СТ «Авиатор плюс»:

  • возле остановки м\т 93 «Балка Бермана»;
  • возле конечной остановки м\т 93 «СТ «Балаклавец»;

г. Севастополь, Балаклавский район — СТ «Риф», СТ «Импульс-1», СТ «Дельфин», СТ «Теремок», СТ «Первомайское-1», СТ «Фиолент», СТ «Водолаз», СТ «Успех»:

  • возле остановки м/т 3, 19, 79 «Монастырь»;
  • возле остановки м/т 3, 19, 79 «Створ».

Дополнительная информация по телефону: +7-978-300-95-65.

1 августа в севастопольских СТ - бесплатная вакцинация против бешенства собак и кошек

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