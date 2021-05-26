1 июня тысячи студентов Крыма начнут трудовое лето

С 1 июня на территории Республики Крым планируют начать работу десятки трудовых объектов, а значит, для сотен студентов появится возможность трудоустройства на летний период. Тысячи студентов Крыма уже готовы начать трудовое лето.

Студенческие отряды Республики Крым активно готовятся к работе. Проводят множество практических и теоретических мероприятий по профессиональной подготовке по нескольким направлениям. Члены студенческих отрядов будут работать вожатыми, строителями, работниками в сфере сервиса и гостеприимства. Традиционным мероприятием перед началом работы у студенческих отрядов является торжественная линейка открытия трудового сезона. Почетные гости вместе с руководителями региональных отделений РСО вручают путевки линейным отрядам – документ, свидетельствующий о направлении на работу студенческого отряда на трудовой объект. Песнями и танцами студенты встречают начало рабочего лета, — отмечают в пресс-службе Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды».

26 мая состоится торжественное открытие трудового семестра студенческих отрядов Республики Крым. В рамках открытия бойцам студенческих отрядов вручат путевки для осуществления трудовой деятельности в регионах Крыма.

Дата и время открытия: 26 мая 2021, в 15:00.

Место проведения: г. Симферополь, парк им. Тренёва.

Детские оздоровительные лагеря, расположенные на южном и западном побережье Крыма, готовы принять вожатых для работы в летний период. Строительные отряды будут работать на базе своих образовательных учреждений, а также продолжат трудиться на площадке Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Студенты сервисного направления будут обеспечивать комфортный отдых в нескольких крупных комплексах на побережье Черного моря.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»