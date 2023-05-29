1 июня для евпаторийских детей стартует летняя оздоровительная кампания

Первая смена летней оздоровительной кампании для евпаторийских детей продлится до 21 июня.

По данным управления по делам семьи, молодежи и спорта, 168 юных горожан отправятся отдыхать в местные лагеря «Гагарин», «Дружба», «Звездный», а также в «Дельфин» (с. Песчаное, Бахчисарайский район) и «Кипарис» (Алушта). При этом в детском лагере «Гагарин» будет организована профильная смена для 13 евпаторийцев, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений. В текущем году предусмотрено 482 тыс. рублей на приобретение путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По состоянию на 26 мая принято 1 002 заявки на организацию отдыха и оздоровление маленьких евпаторийцев, требующих особого социального внимания и поддержки, — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории.

Кроме того, 10 школ и Центр спорта «Эволюция» планируют открытие лагерей с дневным пребыванием детей. Также в городе будет работать 31 тематическая площадка, которую смогут посетить 2 198 ребят. При этом предполагается проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий для юных жителей Евпатории. Так, управлением культуры и межнациональных отношений будет организована работа 20 тематических площадок, а управлением образования – 12.

Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории

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