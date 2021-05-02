1 мая в Феодосию прибыл первый прямой поезд из Москвы

1 мая в Феодосию прибыл первый поезд № 163/164 сообщением «Москва – Феодосия». Время в пути – 28 часов. Протяженность маршрута – 1831 км. Поезд останавливался в крупных городах: Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Из Феодосии в обратном направлении первый поезд отправился в тот же вечер (1 мая в 20:00) и прибудет в Москву 3 мая в 4:00.

По сообщению компании «Гранд Сервис Экспресс», по новому маршруту из Симферополя в Мурманск «Таврия» начнёт курсировать с 24 мая раз в 9 дней и следовать через Ростов, Поворино Ртищево, Пензу, Арзамас, Дзержинск, Ковров, Иваново, Ярославль, Данилов, Вологду и Обозёрск. Протяжённость маршрута составит 4 540 км.

Также в летний период поезда будут курсировать из Симферополя в Москву, Смоленск, Астрахань, Омск, Пермь, Кисловодск, Тамбов. Из Севастополя и Евпатории – в Москву и Санкт-Петербург, а также из Евпатории в Псков.

Фото: rk.gov.ru.