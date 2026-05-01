1 мая в Крыму — в горах Крыма снега навалило

Высота снежного покрова на Ай-Петри составляет 12 сантиметров, – сообщили синоптики.

В настоящее время специалисты составляют дальнейший прогноз изменения погоды на полуострове.

В пятницу холодный атмосферный фронт вызвал в Крыму дожди. Ранее в горах Крыма на пятницу прогнозировался мокрый снег. В целом в первые дни мая полуостров окажется в тыловой части циклона, поэтому погода будет прохладной и дождливой, сообщали ранее синоптики.

При этом в МЧС делали экстренное предупреждение в связи с возможными заморозками в первые дни последнего весеннего месяца.

