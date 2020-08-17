1 сентября на ЮБК — финал музыкального фестиваля «Дорога на Ялту»

В масштабном финале Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» примут участие 15 певцов из разных стран мира.

Фестиваль этого года посвящён 75-летию Великой Победы, его «фишка» в том, что иностранные вокалисты исполнят популярные советские военные песни в дуэте со звёздами отечественной эстрады. Причём исполнят на своём родном языке. Так, жители и гости Ялты смогут оценить выступления участников из Индонезии, Таиланда, Китая, Аргентины, Латвии, Польши, Франции, Германии, Албании, Израиля, Нигерии, Кубы, Сербии, Италии. Все они блестяще выступили в полуфинале фестиваля, проходившем в режиме онлайн – на телеканале «Россия-Культура», как раз накануне Дня Победы.В числе российских артистов, которые выступят в дуэте с иностранными конкурсантами, – Екатерина Гусева, Марина Девятова, Игорь Корнилов, Ярослав Сумишевский, Юта, Владимир Левкин, Аглая Шиловская, Дмитрий Мурин, — сообщает Турпортал Крыма .

Не менее «звёздным» станет и фестивальное жюри под председательством народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Вместе с ним оценивать конкурсантов будут сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица, российский певец Заур Тутов, авторы-исполнители Денис Майданов и Кай Метов, казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева, итальянский певец и композитор Энцо Гинацци, выступающий под псевдонимом Пупо, а также экс-солист ансамблей «Песняры» и «Белорусские песняры» Валерий Дайнеко.

Наш фестиваль – это возможность напомнить о героизме советских людей, выстоявших и победивших в страшной войне. На официальном сайте doroganayaltu.ru продолжается голосование за приз зрительских симпатий. Можно послушать в записи исполнение каждого участника и отдать свой голос понравившемуся. Окончательные результаты – и выбор жюри, и выбор зрителей – огласят в ходе гала-концерта на набережной имени Ленина. За первое место предусмотрена награда в размере 30 тысяч евро, за второе место – 20 тысяч, за третье – 10 тысяч. И 10 тысяч евро – приз зрительских симпатий. Начало – в 20.00. Завершится праздник фейерверком, – рассказали Турпорталу в пиар-службе фестиваля, добавив, что концерт пройдёт с соблюдением всех антивирусных мер.

Вход на него свободный.

Первый фестиваль «Дорога на Ялту», напомним, состоялся в мае 2019-го, автором проекта стал известный журналист, автор документального фильма «Крым. Путь на Родину» Андрей Кондрашов.