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1 сентября на ЮБК стартует фестиваль "Дорога на Ялту"

1 сентября на ЮБК стартует фестиваль «Дорога на Ялту»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:07 31.08.2020

Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» 1 сентября на ялтинской набережной стартует в 20:00.

Как отметили организаторы, из 157 заявок, присланных из 37 стран мира, жюри Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» отобрало 15 конкурсантов. Все члены жюри отметили высокий уровень подготовки и оригинальность представленных конкурсантами заявок. В Год памяти и славы, под небом Ялты, музыканты со всего мира на своих родных языках исполнят лучшие советские музыкальные произведения о Великой Отечественной войне. Сильнейшие из конкурсантов поборются за победу и денежные призы. Жюри фестиваля сформировано из именитых российских музыкантов, актеров, деятелей культуры и искусства. Возглавляет жюри народный артист РСФСР — Лев Лещенко, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

 

1 сентября на ЮБК стартует фестиваль "Дорога на Ялту"

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