1 сентября в Крыму откроются три новые школы: в Судаке, Евпатории и Симферопольском районе

В новом учебном году свои двери для учащихся откроют 3 новые общеобразовательные организации, которые расположены в Судаке, Евпатории и Симферопольском районе. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик. По ее информации все новые школы будут оборудованы компьютерной техникой по нацпроекту «Образование». Три школы открываются завтра для детей. Таким образом, создано 2 054 места для школьников в Симферопольском районе, в Евпатории и в Судаке. Кроме того, у нас открывается 14 детских садов. Это тоже дополнительные места, — сообщила Лаврик в ходе в ходе общекрымского родительского собрания.

По ее словам, в этом году в рамках нацпроекта «Образование» 102 школы получат комплекты оборудования, в которые входят 38 компьютеров, интерактивные доски и многофункциональные устройства. Она напомнила, что в 2021 году, согласно этому проекту, будут оснащены 300 образовательных учреждений, в 2022 году — еще 167 учреждений.