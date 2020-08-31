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в Судаке, Евпатории и Симферопольском районе
Фото: пресс-служба евпаторийской администрации

1 сентября в Крыму откроются три новые школы: в Судаке, Евпатории и Симферопольском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:34 31.08.2020

В новом учебном году свои двери для учащихся откроют 3 новые общеобразовательные организации, которые расположены в Судаке, Евпатории и Симферопольском районе. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик. По ее информации все новые школы будут оборудованы компьютерной техникой по нацпроекту «Образование».

Три школы открываются завтра для детей. Таким образом, создано 2 054 места для школьников в Симферопольском районе, в Евпатории и в Судаке. Кроме того, у нас открывается 14 детских садов. Это тоже дополнительные места, — сообщила Лаврик в ходе в ходе общекрымского родительского собрания.

По ее словам, в этом году в рамках нацпроекта «Образование» 102 школы получат комплекты оборудования, в которые входят 38 компьютеров, интерактивные доски и многофункциональные устройства. Она напомнила, что в 2021 году, согласно этому проекту, будут оснащены 300 образовательных учреждений, в 2022 году — еще 167 учреждений.

в Судаке, Евпатории и Симферопольском районе

Министр образования Крыма Валентина Лаврик

 

1 сентября в Крыму откроются три новые школы: в Судаке, Евпатории и Симферопольском районе

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