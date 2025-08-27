1 сентября в Севастополе не будут продавать алкоголь

1 сентября 2025 года на территории города Севастополя в связи с мероприятиями, посвященными началу учебного года, не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами при оказании услуг общественного питания.

Рекомендуем предпринимателям обеспечить информирование покупателей о запрете розничной продажи алкогольной продукции 1 сентября 2025 года в наглядной и доступной форме.

Нарушение данных норм наказывается админштрафом от 20 до 40 тыс рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тыс рублей на юридических лиц.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя