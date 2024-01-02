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1 января жители Севастополя приняли участие в зарядке и забеге обещаний

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 16:57 02.01.2024

Лучшее начало года – это спорт. 1 января нового 2024 года севастопольцы провели на забеге обещаний и приняли участие в зарядке.

Новый год жители Города-Героя начали со спорта. Это хороший старт, и мы надеемся, что в течение всего года севастопольцы будут оставаться активными участниками спортивных мероприятий, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко. 

Зарядка прошла на площади Нахимова в 11:00. Севастопольцы выполняли упражнения с музыкой и под руководством тренера. В 12:00 стартовал забег обещаний с площади 300-летия Российского флота. Цель забега – не время или скорость. Жители города бежали не к финишу, а к исполнению желания, которое они написали перед стартом. Любого: пробежать марафон, выучить английский, научиться плавать, посадить дерево или даже купить квартиру.

Лучшее начало года – это спорт. Как известно, движение – это жизнь, поэтому жить в новом году мы начали активно, вместе и с исполнением желаний, – отмечает участница забега Татьяна. 

1 января жители Севастополя приняли участие в зарядке и забеге обещаний 1 января жители Севастополя приняли участие в зарядке и забеге обещаний 1 января жители Севастополя приняли участие в зарядке и забеге обещаний 1 января жители Севастополя приняли участие в зарядке и забеге обещаний 1 января жители Севастополя приняли участие в зарядке и забеге обещаний 1 января жители Севастополя приняли участие в зарядке и забеге обещаний

Напомним, забег обещаний – это международный открытый праздничный забег для всех, кто хочет исполнить свою мечту.

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Мероприятия реализованы в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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