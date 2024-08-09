10 августа в Крыму – донорская суббота ко Дню физкультурника

ГБУЗ РК «Центр крови» приглашает всех желающих присоединиться к «донорской субботе», которая приурочена ко Дню физкультурника и пройдет 10 августа 2024 г., с 8:00 до 12:00 по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 37.

День физкультурника отмечается ежегодно, во вторую субботу августа. Он отмечается в честь тех людей, которые уделяют большое внимание собственному здоровью. Многие из них, при этом, являются и активными донорами.

Принять участие в «донорской субботе» могут все желающие, кто готов оказать безвозмездную реальную помощь нуждающимся в донорской крови людям, но не может это сделать среди рабочей недели. Главное условие – отсутствие медицинских противопоказаний.

Напомним, что летом в Крыму количество активных добровольных доноров резко сокращается. Это связано с отпусками у работающих, каникулами у студентов, недомоганиями из-за жары и т.д. А потребность в донорской крови остается на обычном уровне или даже растет из-за наплыва туристов и отдыхающих.

Сдавая кровь, мы спасаем чужие жизни и укрепляем собственный организм! Центр крови ждет вас!

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