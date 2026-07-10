10 июля: что происходит в Евпатории — все о работе объектов, аптек и центров помощи

В пятницу часть Евпатории остается без света, в некоторых районах действуют веерные отключения, на некоторые улицы осуществляется подвоз воды. Актуальную информацию по жизнеобеспечению города сообщил и.о. главы администрации Евпатории Виталий Оганесян.

Часть города обесточена, ведутся аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения. В остальных районах города действует веерное отключение, — написал в своем канале в МАКС Оганесян.

Он также отметил, что в микрорайоны, в которых ограничено водоснабжение, воду подвозят по графику. Кроме того, тринадцать детских садов работает в режиме полного дня и столько же в режиме кратковременного пребывания детей.

Центры содействия открыты по адресам:

пр. Ленина, 2 (отдел по работе с обращениями граждан администрации города Евпатории) – время работы с 09:00-20:00;

пгт Мирный, ул. Сырникова, 25А – время работы с 13:00-15:00 (в случае отсутствия электроснабжения);

пгт Новоозерное, ул. Героев Десантников, 3 – время работы с 13:00-15:00 (в случае отсутствия электроснабжения);

Пункты подзарядки мобильных телефонов

ул. Интернациональная, 124, магазин «Пуд» — время работы с 07:00 до 23:00;

ул. Демышева, 109, магазин «Пуд» — время работы с 07:00 до 23:00;

ул. 9 Мая, 49, этаж 1, магазин «Яблоко» — время работы с 08:00 до 22:00;

ул. Интернациональная, 88, магазин «Фреш» — время работы с 9:00 до 23:00;

ул. Революции, 34 — кафе «Модерн» — на время работы кафе;

ул.Короленко, 1 — кафе «Дастархан» – на время работы кафе;

пр. Ленина, 29В — кафе «Медведь» – на время работы кафе.

Подача водоснабжения:

Подвоз воды в Евпатории будет осуществляться по графику с приоритетом для районов многоэтажной застройки и участков с высокими отметками рельефа.

· Пгт Мирный:

9.00 — 11.00 (ул. Сырникова, 33)

11.00 — 12.00 (ул. Школьная, 13)

12.00 — 14.00 (ул. Мира, 17)

14.00 — 16.00 (ул. Сырникова, 29)

16.00 — 18.00 (ул. Сырникова, 19)

· Пгт Новоозёрное:

10.00 — 11.00 (ул. Морская, 4)

11.00 — 12.00 (ул. Морская, 25)

13.00 — 14.00 (ул. Героев-Десантников, 3)

14.00 — 15.00 (ул. Адмирала Кантура, 1)

16.00 — 18.00 (СНТ «Дружба-2»)

· Мкрн. Спутник-1:

9.00 — 16.00 (перекрестки ул. Тумен — Салтаба, Д. Акимова — Р. Медиева, Б. Османова — Каклык), по отдельным заявкам звонить +7(978)014-53-68;

· Мкрн. Исмаил-бей

9.00 — 16.00 (перекрестки ул. Х-Д Гирея — Гезлев, Чобан-заде — Гезлев, А. Султан — Гезлев, Э. Шемьи-заде — Гезлев, Кефе — Гезлев);

Перечень аптек, в которых доступна оплата за безналичный расчет во время отключения электроэнергии (при наличии интернета):

«Аптека», ул. Революции, 59, работает в отсутствие электричества, безналичная оплата возможна;

«Аптека», ул. Эскадронная, 9, работает в отсутствие электричества, безналичная оплата возможна при наличии интернета в городе.

«Ювес +», пр. Ленина, 40, работает в отсутствие электричества от генератора «СберБанка» до 18:00 (возможен безналичный расчет), после 18:00 – только наличный расчет.

«Экономная аптека»:

ул. Д. Ульянова, 1/2, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет;

ул. 9 мая, .49, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет;

пр. Победы, 30, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет;

ул. Интернациональная, 63а, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет;

Перечень банкоматов с возможностью выдачи наличных:

В условиях ограничения электроэнергии снятие денежных средств доступно в следующих отделениях банков в Евпатории:

Отделение «Генбанка»: ул. Некрасова, 41, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов (функционирует 1 банкомат, касса).

Отделения Банка «ВТБ»:

1. пр. Победы, д. 4А, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов (функционирует 2 банкомата, касса);

2. ул. Интернациональная, д. 115, режим работы: с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30 часов (функционирует 4 банкомата, касса);

3. ул. Матвеева, д. 16А, режим работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 часов (функционирует 3 банкомата, касса).

Отделение банка «Россия»: ул. Матвеева, д. 13, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов (функционирует 1 банкомат, касса).

Отделения «СберБанка»:

1. ул. им. 9 Мая, д. 47А, режим работы: с понедельника по пятницу с 08:30 до 18:30 часов, суббота с 09:00 до 17:30 часов (функционирует 3 банкомата, кассы);

2. пр. им. Ленина, д. 40/12, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30 часов, суббота с 09:00 до 16:30 часов (функционирует 2 банкомата, кассы).

Телефоны дежурно-диспетчерских служб:

Единая дежурно-диспетчерская служба г. Евпатории: +7-978-902-76-92 (круглосуточно), +7-36569-4-20-50 (круглосуточно).

Евпаторийский филиал ГУП РК «Вода Крыма»: +7-979-014-53-68 – горячая линия (диспетчерская).

Евпаторийский филиал ГУП РК «Крымэнерго»: +7-978-954-41-49 (аварийная служба – круглосуточно); +7-36569-2-51-64 (приемная, пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).

Евпаторийский филиал ГУП РК «Крымгазсети»: +7-978-706-56-57, +7-36569-5-95-19 (круглосуточно).

Алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов:

В случае обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить об этом в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС:

Единая диспетчерская служба в Республике Крым: 112;

МВД по Республике Крым: 102; +7-3652-734-613;

УФСБ России по Республике Крым: +7-3652-291-020; +7-3652-291-030;

ГУ МЧС России по Республике Крым: +7-3652-550-901; +7-3652-550-904;

Аппарат АТК в Республике Крым: +7-3652-544-420.

В пятницу в «Крымэнерго» сообщили, что в Южном и Центральном энергорайонах Крыма в течение суток будут введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Также сообщалось, что в Крыму в пятницу в городе Армянске и более чем в 20 селах и поселках нескольких районов республики не будут воды из-за ремонтных работ на энергетических сетях.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

источник: РИА Новости Крым

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