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Где в Крыму заправиться бензином и дизелем в пятницу
фото: © РИА Новости . Константин Михальчевский

10 июля: где в Крыму заправиться бензином и дизелем

Опубликовал: news-parser в Актуально 11:06 10.07.2026

В Крыму в пятницу на ряде заправок можно будет приобрести бензин и дизельное топливо за наличный расчет. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

10 июля по ряду автозаправочных станций будет возможна заправка транспортных средств светлыми нефтепродуктами. Реестр данных АЗС будет размещен на сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым, а также в социальных сетях,– проинформировал Воронкин.

Как сообщила утром в пятницу глава администрации Ялты Янина Павленко, в городском округе продажа топлива за наличный расчет откроется с 10 часов утра на четырех заправках «Атан». Кроме того, топливо в свободной продаже есть на трех заправках «ТЭС».

В Алуште бензин в свободной продаже появится с 10.00 на двух АЗС «АТАН», сообщила глава администрации Галина Огнева.

В Феодосии также с 10.00 бензин и дизель в свободной продаже есть на четырех АЗС «Антан» и на автозаправочных станциях ТЭС, проинформировал мэр города Владимир Ким:

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По данным исполняющего обязанности главы администрации Евпатории Виталия Оганесяна, в Евпатории свободно купить бензин тоже можно с 10 часов утра на трех АЗС.

В Белогорском районе заправиться в пятницу можно на АЗС «Атан» в Белогорске, Зуе и селе Вишенное. На заправках ТЭС — в пгт. Зуя, в Мичуринском сельском поселении и Криничненском сельском поселении.

Продолжают действовать ограничения: в одну машину можно заправить 20 литров, заправка в канистры запрещена. Количество топлива на заправках ограничено, – напоминают представители власти.

Ранее Воронкин сообщал, что ситуация с топливом в Крыму остается напряженной. Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.

Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.

источник: РИА Новости Крым

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