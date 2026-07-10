10 июля: ограничения подачи воды затронули несколько районов полуострова

В Крыму сегодня временно ограничат водоснабжение в ряде населённых пунктов. Причиной стали аварийно-восстановительные работы на сетях, сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

В зоне обслуживания Алуштинского филиала перебои ожидаются в селе Нижняя Кутузовка. Подачу воды планируют восстановить ориентировочно до 17:00. Ограничения коснутся улиц Оливковая Роща, Парковая, Оливковая, Урожайная, Белая и Ленина.

Джанкойский филиал сообщил о временных отключениях в посёлке Красногвардейское, а также в сёлах Калинино, Григорьевка, Курганное, Восход, Амурское, Марьяновка, Миролюбовка, Мускатное, Невское, Проточное, Колодезное, Докучаево, Пологи, Новозуевка, Пшеничное, Любимовка, Сливянка, Охотское и Родники. Кроме того, частично без воды останутся Петровка и Новопокровка.

Ограничения также затронут зону ответственности Красноперекопского филиала. Временные перебои возможны в Армянске, посёлке Раздольное и населённых пунктах Раздольненского района.

Жителям рекомендуют заранее сделать необходимый запас воды. Сроки восстановления подачи могут уточняться в зависимости от хода ремонтных работ.

источник: КрымИНФОРМ

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