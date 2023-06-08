10 июня из Симферополя отправится очередной гуманитарный конвой в Херсонскую область

Сбор помощи объявляет Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии.

На этой неделе Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии (руководитель – протоиерей Димитрий Кротков) доставил 1,5 тонны продуктов населению, оказавшемуся в зоне наводнения в Херсонской области.

Однако масштабы бедствия там более чем значительные. Эпицентр бедствия — Алешки и Голая Пристань. Людям нужна помощь. Идет очередной сбор гуманитарного груза. Отправка гумконвоя из Симферополя намечена на 10 июня.

По благословению Главы Крымской митрополии, Высокопреосвященнейшего митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря при храме Державной иконы Божией Матери (г. Симферополь, ул. Бела Куна 21 а) создан временный штаб оказания помощи пострадавшим от затопления Каховского водохранилища жителям городов Алешки, Голая Пристань и близлежащих сел, поселков. 10 июня в Херсонскую область для людей, пострадавших от затопления отправится очередной гуманитарный груз, — сообщает пресс-служба Крымской митрополии.

Как можно оказать помощь: принести или передать продукты, вещи, медикаменты в штаб (а храм Державной иконы Божией Матери) с 8 до 16 часов.

Для набора продуктового:

Крупа гречка или рис. Тушёнка. Рыбные консервы. Макаронные изделия. Чай, кофе 3 в 1. Конфеты. Печенье, кондитерские изделия. Сгущенка. Сахар. Соль.

Для бытового набора:

Туалетная бумага. Шампунь. Мыло туалетное. Мыло хозяйственное. Стиральный порошок. Средство для мытья посуды. Гель для душа. Чистящее средство. Зубная паста. Зубная щётка. Влажные салфетки. Подгузники любых размеров. Чистые полотенца, постельное белье. Летняя одежда и обувь (перебранные и в близком к идеальному состоянию).

Также вы можете перевести свои пожертвования на БФ » Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии».

Способы перевода пожертвований:

— по номеру телефона, привязанному к карте СБЕР (СБП) +79787888191,

— по номеру карты СБЕР 2202 2036 1496 9634,

Для физических лиц:

ПАО Сбербанк

117312, Москва, ул. Вавилова, 19 Юго-Звпадный банк

Банк получателя: Юго-Западный банк ПАО Сбербанк

БИК банка получателя: 046015602

Счет банка получателя 30101810600000000602 в отделении Ростов-на-Дону банка России

ИНН 7707083893

КПП 616143001

Договор банковского счета: 40703810852000000024

Благотворительный фонд «Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии»

Обращаем ваше внимание, на то, что любые пожертвования на «Специальный гуманитарный центр», осуществляются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО и только на данные банковские реквизиты и карты.

Фото: Специальный гуманитарный центр

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