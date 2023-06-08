10 июня из Симферополя отправится очередной гуманитарный конвой в Херсонскую область

Сбор помощи объявляет Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии.
На этой неделе Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии (руководитель – протоиерей Димитрий Кротков) доставил 1,5 тонны продуктов населению, оказавшемуся в зоне наводнения в Херсонской области.
Однако масштабы бедствия там более чем значительные. Эпицентр бедствия — Алешки и Голая Пристань. Людям нужна помощь. Идет очередной сбор гуманитарного груза. Отправка гумконвоя из Симферополя намечена на 10 июня.
По благословению Главы Крымской митрополии, Высокопреосвященнейшего митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря при храме Державной иконы Божией Матери (г. Симферополь, ул. Бела Куна 21 а) создан временный штаб оказания помощи пострадавшим от затопления Каховского водохранилища жителям городов Алешки, Голая Пристань и близлежащих сел, поселков. 10 июня в Херсонскую область для людей, пострадавших от затопления отправится очередной гуманитарный груз, — сообщает пресс-служба Крымской митрополии.
Как можно оказать помощь: принести или передать продукты, вещи, медикаменты в штаб (а храм Державной иконы Божией Матери) с 8 до 16 часов.
Для набора продуктового:
- Крупа гречка или рис.
- Тушёнка.
- Рыбные консервы.
- Макаронные изделия.
- Чай, кофе 3 в 1.
- Конфеты.
- Печенье, кондитерские изделия.
- Сгущенка.
- Сахар.
- Соль.
Для бытового набора:
- Туалетная бумага.
- Шампунь.
- Мыло туалетное.
- Мыло хозяйственное.
- Стиральный порошок.
- Средство для мытья посуды.
- Гель для душа.
- Чистящее средство.
- Зубная паста.
- Зубная щётка.
- Влажные салфетки.
- Подгузники любых размеров.
- Чистые полотенца, постельное белье.
- Летняя одежда и обувь (перебранные и в близком к идеальному состоянию).
Также вы можете перевести свои пожертвования на БФ » Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии».
Способы перевода пожертвований:
— по номеру телефона, привязанному к карте СБЕР (СБП) +79787888191,
— по номеру карты СБЕР 2202 2036 1496 9634,
Для физических лиц:
ПАО Сбербанк
117312, Москва, ул. Вавилова, 19 Юго-Звпадный банк
Банк получателя: Юго-Западный банк ПАО Сбербанк
БИК банка получателя: 046015602
Счет банка получателя 30101810600000000602 в отделении Ростов-на-Дону банка России
ИНН 7707083893
КПП 616143001
Договор банковского счета: 40703810852000000024
Благотворительный фонд «Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии»
Обращаем ваше внимание, на то, что любые пожертвования на «Специальный гуманитарный центр», осуществляются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО и только на данные банковские реквизиты и карты.
Фото: Специальный гуманитарный центр
С тегами: Крым и Россия
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