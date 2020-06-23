10-й Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров состоится в июле

9 июля 2020 года пройдет финал 10-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров – крупнейших в России компьютерных соревнований для людей старшего поколения. В этом году чемпионат впервые будет проводиться дистанционно в онлайн-формате.
В финале участникам предстоит продемонстрировать работу с поисковыми системами и электронными ресурсами Пенсионного фонда, пройти проверку знаний по интернет-безопасности. Пенсионеры будут бороться за награды в личном первенстве в категориях «начинающие» или «уверенные» пользователи, а также за командное место в общероссийском зачете, — отмечают в пресс-службе ПФР.
В рамках заочного тура все финалисты выполняют домашнее задание – презентацию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В настоящее время завершаются отборочные туры чемпионата в 60 регионах России.
Организатором мероприятия выступает Союз пенсионеров России при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Пенсионного фонда России.
Торжественное открытие соревнований пройдет 8 июля в формате видеоконференции с участием председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского и председателя Правления ПФР Максима Топилина.
Видеотрансляцию кибер-соревнований среди пенсионеров можно будет посмотреть на сайтах Пенсионного фонда и Союза пенсионеров.
О чемпионате —
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