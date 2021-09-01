С начала действия спецпрограммы Фонда микрофинансирования предпринимательства РК 10 крымских предприятий стали получателями микрозайма «Курорт». Об этом рассказала заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Наиболее активно финансовым инструментом от Фонда пользуются предприниматели из Феодосии. Также получателями микрозайма «Курорт» стали субъекты МСП из Евпатории, Алушты, Симферополя, Керчи и Советского района. Предприятия осуществляют деятельность в сфере общепита, гостиничного бизнеса, спортивной индустрии, предоставляют услуги бронирования, — отметила Ирина Кивико.

Вице-премьер также сообщила, что сумма дополнительных средств, направленных на развитие предприятий в сферах туризма, экологии и спорта, составила более 26 миллионов рублей.

Средний размер займа составил чуть более 2,6 миллиона рублей. Заемные средства, предоставленные Фондом, были использованы предпринимателями на приобретение земельного участка, прогулочного катера, спортивного инвентаря, оборудования для гостиниц, строительных материалов, ресторанного кухонного оборудования для горячего цеха и сырья, — добавила Ирина Кивико.

По условиям микрозайма, субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сферах туризма, экологии или спорта, могут получить льготный микрозайм на развитие своего бизнеса. Размер микрозайма составляет от 150 тысяч до 5 миллионов рублей на срок от 6 до 24 месяцев. Процентная ставка за пользование микрозаймом установлена ниже ключевой ставки Центробанка РФ и составляет 5,5% годовых.

Напомним, Фонд микрофинансирования предпринимательства РК является участником трех региональных проектов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в рамках которых разработаны 19 программ льготного микрофинансирования.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК.