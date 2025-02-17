10 лет исполнилось празднику – День российских студенческих отрядов. Крымчане отмечают

Более двух тысяч бойцов Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов отметили свой профессиональный праздник концертом, который дал старт подготовке к трудовому семестру 2025 года.

Крымское региональное отделение Российских студенческих отрядов было организовано в 2015 году, и в этом году ему исполнится 10 лет. За более чем 9-летнюю историю через ряды студенческих отрядов Республики Крым прошло более 9 тысяч студентов, которые трудились вожатыми, проводниками пассажирских вагонов, строителями, работниками сельского хозяйства, сферы услуг и гостеприимства, медицины.

С 2023 года студенческие отряды уделяют особое внимание развитию трудовых отрядов подростков (ТОП) для приобщения к трудовой деятельности несовершеннолетних крымчан (школьников, студентов колледжей). Если в 2023 году через трудовой семестр прошли 27 школьников, то в 2024 году их количество уже достигло 418 человек.

Студенческие педагогические отряды Крыма на протяжении последних 5 лет занимают лидирующие позиции на конкурсах профессионального мастерства среди вожатых и вожатских команд, входя в ТОП-3 сильнейших регионов Южного федерального округа. С 2021 года Крымское региональное отделение Российских студенческих отрядов стабильно входит в ТОП-5 сильнейших региональных отделений Российских студенческих отрядов. По итогам 2024 года штаб студотрядов Крыма занял 3 место среди всех региональных штабов РСО.

На сегодняшний день Российские студенческие отряды в Крыму являются одной из самых востребованных молодежных организаций, объединяя студентов и школьников, желающих развиваться в трудовой деятельности. Это говорит о желании крымской молодежи созидать и вносить свой вклад в развитие и Крыма, и нашей страны. Возрождать студотрядовское движение в Крыму было трудно. Но мы уверенно набирали обороты, и уже сейчас помогаем возрождать студотрядовское движение в новых регионах Российской Федерации. Многие коллеги перенимают опыт студотрядов Крыма и применяют в своих региональных отделениях РСО. Значит крымская молодежь состоялась в Российских студенческих отрядах, доказывая всей стране, что труд молодых крымчан крут, – рассказал Владимир Кайданский, Председатель Правления Крымского регионального отделения РСО. Совместный труд в студенческих отрядах Крыма не первый год помогает нам входить в пятерку лидеров среди региональных отделений РСО со всей страны. Это наша общая победа, и ее бы не было без каждого участника студотрядовского движения в Крыму. Каждый из нас, внося свою лепту в общее дело, формирует ту уникальную атмосферу единства и целеустремленности, за которую нас ценят и уважают. Мы доказываем, что вместе способны на большее. Лидирующие позиции Крымского регионального отделения РСО – это результат не только труда, но и дружбы, поддержки и взаимопомощи. Уверены, что дальше нас ждёт ещё больше трудовых и значимых для региона свершений, и достижений, – отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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