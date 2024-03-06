«10 лет — вместе»: в Каче прошёл спортивный фестиваль ГТО

Спортивный праздник фестиваля ГТО «10 лет – вместе» продолжается в Севастополе. В течение трёх недель мероприятия проходят на разных площадках города. Сегодня в соревнованиях принимали участие семьи Качи. Дети и взрослые прошли эстафету на время, а после получили заслуженные награды.

Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Стартовал большой фестиваль ГТО, который подарил людям мотивацию вести здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, прежде всего, для всей семьи. Потому что чаще всего наши дети активно занимаются, но родители активно работают. Поэтому хотели бы при помощи такого фестиваля вовлечь наших пап, мам, бабушек и дедушек. А значок ГТО станет ориентиром, потому что в системе ГТО разработаны нормативы для всех возрастов, – цитирует пресс-службе Правительства Севастополя начальника управления спорта города Сергея Резниченко.

Потренироваться в сдаче ГТО участники спортивной встречи смогли под руководством специалистов. Но главной задачей команд стала эстафета – сразу несколько состязаний, среди которых и нормативы комплекса: прыжки в длину, метание и упражнение на пресс.

Наша дочка занимается гимнастикой, поэтому мы тоже решили быть спортивными родителями – поддерживать ребёнка во всех видах спорта. Была эстафета не сильно сложная, но были моменты, где пришлось поднапрячься, — подчеркивает участник фестиваля Николай.

К сдаче нормативов планируется привлечь как можно больше севастопольцев разных возрастов – особенно символично стремление родителей присоединиться к увлечениям детей в Год семьи.

Мероприятия, включающие эстафету, мастер-классы и викторины, прошли уже в Гагаринском районе, Верхнесадовом и Каче, а также планируются в Орлином, Инкермане и Балаклаве.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя