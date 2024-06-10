10 медалей завоевали тхэквондисты Крыма на турнире в Новороссийске

В Новороссийске на базе спортклуба «Патриот» им. А. В. Фомина в субботу, 8 июня, прошел розыгрыш Открытого Кубка города по тхэквондо МФТ. Соревнования были посвящены памяти воинов-героев, погибших в ходе специальной военной операции.
На татами вышли более 350 спортсменов разных возрастных категорий из Краснодарского и Ставропольского краев, Адыгеи и Крыма. Республика была представлена воспитанниками симферопольского спортклуба «Гром» (тренер и руководитель – Олег Громов).
Как сообщил порталу «Крымский спорт» Олег Громов, в активе наших земляков 10 медалей – 4 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых.
На высшую ступеньку пьедестала почета поднялись Диана Соколова (12-13 лет; массоги, весовая категория – свыше 54 кг; силовой тест), Илья Панасенко (14-17 лет; массоги, до 56 кг) и Ратмир Зараменских (14-17 лет; массоги, до 62 кг).
«Серебро» завоевали Диана Соколова (12-13 лет; туль) и Амир Карим (10-11 лет; туль), «бронзу» — Ратмир Зараменских (14-17 лет; туль), Алексей Еременко (10-11 лет; массоги, до 42 кг) и Каролина Громова (8-9 лет; туль; силовой тест).
источник: «Крымский спорт»
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