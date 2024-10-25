Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 10% работающих крымчан продлят День народного единства отпусками и отгулами
актуально в республике
10% работающих крымчан продлят День народного единства отпусками и отгулами
фото: pikist.com

10% работающих крымчан продлят День народного единства отпусками и отгулами

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:26 25.10.2024

Продлить День народного единства отпуском или отгулами планирует каждый девятый работающий крымчанин. В опросе сервиса Superjob приняли участие трудоустроенные экономически активные горожане из Крыма.

В этом году на День народного единства мы отдыхаем только 2 дня — в воскресенье 3 ноября и понедельник 4 ноября (суббота 2 ноября — рабочая). Только 10% крымчан присоединит к нерабочим дням 3—4 ноября отпуск или отгулы. Причем чаще продлить отдых хотят женщины (11% против 9% мужчин), в основном это матери младшеклассников (в некоторых школах неделя с 28 октября — каникулы).

Узнайте больше:  Минкурортов РК и Национальная курортная ассоциация продолжат сотрудничество по вопросам развития санаторно-курортного комплекса

64% крымчан проведут праздник дома в кругу семьи, 15% выйдут на работу, 5% отправятся в другой город, по 3% — проведут праздник на городских мероприятиях или за городом.

Время проведения: 20—24 октября 2024 года

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Россия

Крым и Россия
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.