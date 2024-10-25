10% работающих крымчан продлят День народного единства отпусками и отгулами

Продлить День народного единства отпуском или отгулами планирует каждый девятый работающий крымчанин. В опросе сервиса Superjob приняли участие трудоустроенные экономически активные горожане из Крыма.

В этом году на День народного единства мы отдыхаем только 2 дня — в воскресенье 3 ноября и понедельник 4 ноября (суббота 2 ноября — рабочая). Только 10% крымчан присоединит к нерабочим дням 3—4 ноября отпуск или отгулы. Причем чаще продлить отдых хотят женщины (11% против 9% мужчин), в основном это матери младшеклассников (в некоторых школах неделя с 28 октября — каникулы).

64% крымчан проведут праздник дома в кругу семьи, 15% выйдут на работу, 5% отправятся в другой город, по 3% — проведут праздник на городских мероприятиях или за городом.

Время проведения: 20—24 октября 2024 года

Просмотры: 11